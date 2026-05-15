Безалкогольні вина – тренд в Україні? Що кажуть у популярних маркетах

Зміна споживчих переваг стимулює розвиток нової категорії напоїв

Категорія безалкогольних вин в Україні перестає бути нішевою та набирає популярності серед покупців. У великих торгових мережах розширюють асортименти і навіть виділяють окремі полиці під low-і no-alcohol продукцію.

Зокрема, найбільші рітейлери — групи Fozzy Group, до якої входять "Фора", "Сільпо" та "MAUDAU", а також Auchan, фіксують підвищення попиту на ці напої. Про це "Телеграфу" стало відомо з офіційних відповідей даних торгових мереж на відповідні запити нашого видання.

Auchan

У 2021-2022 роках категорія безалкогольних вин тільки-но стала вперше з’являтися на полицях. Це були точкові товари, орієнтовані на дуже вузьку аудиторію людей, які усвідомлено відмовлялися від алкоголю з міркувань здоров’я, життя, тренувального чи професійного режиму. У ці роки попит був стабільним, але невеликим.

Другий етап – це 2023-2025 роки, коли світовий тренд на тверезість (sober-curious) чітко дійшов до України. На рівні країни це підтверджує статистика "Укрвінпрому": за 2024-2025 роки 21,5% споживачів почали вживати алкоголь рідше, а 6,8% українців відмовилися від нього повністю. Чверть молодого покоління вже живе без алкоголю, решта обмежує його споживання та шукає здорового балансу.

"Цей загальний зсув ми чітко бачимо й у власних продажах: за останній рік обсяг продажів безалкогольних вин у нашій мережі зріс майже вдвічі. Конкретні цифри в розрізі обсягів і вартості за кожен рік — це чутлива комерційна інформація, але можемо вам підтвердити: категорія вийшла з нішевого статусу і набирає популярності", — сказали "Телеграфу" у компанії.

Топ безалкогольних вин у мережі Auchan:

Ігристі безалкогольні вина

Білі тихі безалкогольні

Червоні тихі безалкогольні

Рожеве безалкогольне

У сегменті безалкогольного міцного алкоголю окремо виділяють безалкогольний джин – найновіша позиція.

У компанії кажуть, що надалі категорію безалкогольних вин також мають намір розширювати як окремий напрямок.

"Ми бачимо, що молодь дедалі частіше обирає саме безалкогольні вина, а продажі за рік зросли майже вдвічі. Поки попит рухається такою динамікою, ми працюємо у двох напрямках паралельно: розширюємо гаму за рахунок релевантних новинок світового ринку і одночасно розширюємо асортимент всередині кожної підкатегорії — від ігристих до міцних. Завдання — щоб покупець, який приходить за безалкогольним вином у Auchan, знаходив тут не випадковий вибір з кількох пляшок, а повноцінну, продуману полицю на рівні класичних винних відділів", — підсумували в компанії.

"MAUDAU"

На українському онлайн-маркетплейсі "MAUDAU" категорія безалкогольних вин стартувала з невеликих обсягів, але почала швидко набирати темпу. Динаміка 2024-2025 років свідчить про формування стійкого тренду на ці напої.

2025 року кількість замовлень безалкогольного вина зросла на 55% порівняно з 2021-м, а частка безалкогольного вина у продажах подвоїлася. Більш ніж удвічі зросла кількість гостей, які вибирають собі такий продукт.

Топ безалкогольних вин

В активному продажу "MAUDAU" представлено 40 позицій безалкогольного вина. Найпопулярніші позиції з них:

іспанське безалкогольне ігристе Castell d’Or Cava

червоний Reh Kendermann Ebony Vale і білий Free Feather Alcoholfree Chardonnay

безалкогольні позиції з Франції, Італії, Австрії, Бельгії, Молдови, Нової Зеландії та України.

Вина все частіше беруть разом із звичними щотижневими замовленнями продуктів, що робить продукт зрозумілою щоденною позицією із регулярним оборотом. Тому компанія спостерігатиме за подальшим трендом, оскільки попит на категорію безалкогольних вин зростає.

"Фора"

У мережі магазинів категорія безалкогольних вин у 2025 році принесла приріст 47% у товарообігу порівняно з 2024 роком. За підсумками 2026 року очікується щонайменше ще 50%. Тобто попит на безалкогольні вина є і він постійно зростає.

Топ безалкогольних вин

Light House рожеве безалкогольне

Vi-No Ze-Ro Cabernet Sauvignon червоне сухе

Light House Sauvignon Blanc

Light House ігристе

Vi-No Ze-Ro Chardonnay біле сухе

2026 року в мережі магазинів планують додати як мінімум дві нові позиції. З новинок вже на полицях — Light House Sauvignon Blanc, ігристе Light House і Vi-No Ze-Ro Chardonnay біле сухе безалкогольне.

"Сільпо"

Категорія безалкогольних вин у "Сільпо" зростає щороку. Найбільш динамічно зростає сегмент безалкогольних ігристих вин, саме їх найчастіше обирають покупці цього супермаркету.

Топ безалкогольних вин

вина бельгійського бренду Vintense

італійський бренд Maschio

іспанський бренд Mucho Mas — три позиції: ігристе, біле та рожеве. Алкогольна версія цього бренду – топселер у своїй категорії.

"Загалом категорія low- / no-alcohol вин залишається у фокусі як минулого, так і цього року. Ми плануємо розвивати не лише асортимент, а й навігацію в магазинах, щоб покупцям було легко знаходити такі вина на полицях", — розповіли в компанії "Телеграфу".

Основна активна аудиторія — вагітні жінки, мами, що годують, та водії. Саме вони становлять найбільшу частку споживачів.

Крім того, покупці у "Сільпо" дедалі частіше цікавляться безалкогольними винами преміального сегменту. Цей тренд впливає на ринок – з’являються органічні, біодинамічні, витримані у дубі, від сімейних виробництв та навіть безалкогольні вина категорії single vineyard.

