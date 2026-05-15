Безалкогольные вина — тренд в Украине? Что говорят в популярных маркетах

Смена потребительских предпочтений стимулирует развитие новой категории напитков

Категория безалкогольных вин в Украине перестает быть нишевой и набирает популярность среди покупателей. В крупных торговых сетях расширяют ассортимент и даже выделяют отдельные полки под low- и no-alcohol продукцию.

В частности крупнейшие ритейлеры — группы Fozzy Group, в которую входят "Фора", "Сільпо" и "MAUDAU", а также Auchan, фиксируют повышение спроса на эти напитки. Об этом "Телеграфу" стало известно из официальных ответов данных торговых сетей на соответствующие запросы нашего издания.

Что такое безалкогольное вино. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Auchan

В 2021-2022 годах категория безалкогольных вин только стала впервые появляться на полках. Это были точечные товары, ориентированные на очень узкую аудиторию людей, осознанно отказывавшихся от алкоголя из соображений здоровья, образа жизни, тренировочного или профессионального режима. В эти годы спрос был стабильным, но небольшим.

Второй этап — это 2023-2025 годы, когда мировой тренд на трезвость (sober-curious) отчетливо дошел до Украины. На уровне страны это подтверждает статистика "Укрвинпрома": за 2024-2025 годы 21,5% потребителей стали употреблять алкоголь реже, а 6,8% украинцев отказались от него полностью. Четверть молодого поколения уже живет без алкоголя, остальные ограничивают его потребление и ищут здоровый баланс.

Безалкогольные вина в "Ашан"

"Этот общий сдвиг мы отчетливо видим и в собственных продажах: за последний год объем продаж безалкогольных вин в нашей сети вырос почти вдвое. Конкретные цифры в разрезе объемов и стоимости за каждый год – это чувствительная коммерческая информация, но можем вам подтвердить: категория вышла из нишевого статуса и набирает популярность", — сказали "Телеграфу" в компании.

Топ безалкогольных вин в сети Auchan:

Игристые безалкогольные вина

Белые тихие безалкогольные

Красные тихие безалкогольные

Розовое безалкогольное

В сегменте безалкогольного крепкого алкоголя отдельно выделяют безалкогольный джин — новейшая позиция.

Топ безалкогольных вин в "Ашане". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

В компании говорят, что в дальнейшем категорию безалкогольных вин также намерены расширять, как отдельное направление.

"Мы видим, что молодежь все чаще выбирает именно безалкогольные вина, а продажи за год выросли почти вдвое. Пока спрос движется такой динамикой, мы работаем в двух направлениях параллельно: расширяем гамму за счет релевантных новинок мирового рынка и одновременно расширяем ассортимент внутри каждой подкатегории – от игристых до крепких. Задача – чтобы покупатель, приходящий за безалкогольным вином у Auchan, находил здесь не случайный выбор из нескольких бутылок, а полноценную, продуманную полку на уровне классических винных отделов", — подытожили в компании.

"MAUDAU"

На украинском онлайн-маркетплейсе "MAUDAU" категория безалкогольных вин стартовала с небольших объемов, но стала быстро набирать темп. Динамика 2024-2025 годов свидетельствует о формировании стойкого тренда на данные напитки.

В 2025 году количество заказов безалкогольного вина выросло на 55% по сравнению с 2021-м, а доля безалкогольного вина в продажах удвоилась. Более чем вдвое возросло и количество гостей, выбирающих себе такой продукт.

Безалкогольные вина в "MAUDAU"

Топ безалкогольных вин

В активной продаже на "MAUDAU" представлено 40 позиций безалкогольного вина. Самые популярные позиции из них:

испанское безалкогольное игристое Castell d'Or Cava,

красное Reh Kendermann Ebony Vale и белое Free Feather Alcoholfree Chardonnay.

безалкогольные позиции из Франции, Италии, Австрии, Бельгии, Молдовы, Новой Зеландии и Украины.

Топ безалкогольных вин в "MAUDAU"

Вина все чаще берут вместе с привычными еженедельными заказами продуктов, что делает продукт понятной ежедневной позицией с регулярным оборотом. Потому компания будет наблюдать за дальнейшим трендом, поскольку спрос на категорию безалкогольных вин растет.

"Фора"

В сети магазинов категория безалкогольных вин в 2025 году принесла прирост в 47% в товарообороте по сравнению с 2024 годом. По итогам 2026 года ожидается, по меньшей мере, еще 50%. То есть спрос на безалкогольные вина есть, и он постоянно растет.

Безалкогольные вина в "Фора"

Топ безалкогольных вин

Light House розовое безалкогольное

Vi-No Ze-Ro Cabernet Sauvignon красное сухое

Light House Sauvignon Blanc

Light House игристое

Vi-No Ze-Ro Chardonnay белое сухое

Топ-5 безалкогольных вин в "Фора". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

В 2026 году в сети магазинов планируют добавить как минимум две новые позиции. Из новинок уже на полках — Light House Sauvignon Blanc, игристое Light House и Vi-No Ze-Ro Chardonnay белое сухое безалкогольное.

"Сильпо"

Категория безалкогольных вин в "Сильпо" растет ежегодно. Наиболее динамично растет сегмент безалкогольных игристых вин, именно их чаще всего выбирают покупатели этого супермаркета.

Безалкогольные вина в "Сильпо"

Топ безалкогольных вин

вина бельгийского бренда Vintense

итальянский бренд Maschio

испанский бренд Mucho Mas — три позиции: игристое, белое и розовое. Алкогольная версия этого бренда – топселлер в своей категории.

Топ-5 безалкогольных вин в "Сильпо". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

"В целом категория low-/no-alcohol вин остается в фокусе как в прошлом, так и в этом году. Мы планируем развивать не только ассортимент, но и навигацию в магазинах, чтобы покупателям было легко находить такие вина на полках. Команда "Сильпо" регулярно посещает выставки, дегустирует новинки и пополняет ассортимент безалкогольных вин. Из актуальных новинок на полках – немецкое вино Hans Baer и французское вино Nephalia", — рассказали в компании "Телеграфу".

Основная активная аудитория — беременные женщины, кормящие мамы и водители. Именно они составляют наибольшую долю потребителей.

Кроме того, покупатели в "Сильпо" все чаще интересуются безалкогольными винами премиального сегмента. Этот тренд влияет на рынок – появляются органические, биодинамические, выдержанные в дубе, от семейных производств и даже безалкогольные вина категории single vineyard.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что новый алкогольный товар из "АТБ" развеселил украинцев в TikTok.