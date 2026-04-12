"Зручний формат": новий алкогольний товар із "АТБ" розвеселив українців у TikTok (відео)

У супермаркеті помітили продукт у цікавій упаковці

Перед Великодніми святами у торгівельній мережі "АТБ" з’явився новий товар. Це горілка, вже розлита в стограмовий гранчак, герметично закритий кришкою.

Відповідні кадри публікують у мережі. Торгівельна марка означає кисень.

Горілка Oxygenium "Особлива чарка" у супермаркетах "АТБ" продається за ціною 37,99 грн, водночас на сайті Maudau вказана ціна вже зі знижкою 39 грн, а попередня вартість новинки 50 грн.

Алкогольний напій виробляється в Україні ТОВ "Національна горілчана компанія" з використанням спирту класу "Люкс" та артезіанської води. Розфасовка може бути різною: 0,5 л, 0,7 л та 1 л. І ось тепер з’явився мініваріант.

Дівчина, яка зняла ролик, сприйняла таке нововведення з іронією.

"Як на мене, дуже зручний формат, особливо на могилках", – прокоментувала вона.

Варто зазначити, що пити алкоголь на цвинтарі – це грубе порушення православної етики та поваги до мертвих. Це також означає не розуміння сутності поминання та молитви за упокій. Застілля на цвинтарі є язичницькою традицією, яка не має нічого спільного з християнством.

Нагадаємо, в "АТБ" на Великдень діє велика знижка на вершкове масло. Різниця зі звичайною ціною становить 41%. Придбати продукт за найвигіднішою ціною можна до 14 квітня.