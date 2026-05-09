Не шампанське, але...: українка смішно повторила вірусний тренд з TikTok і стала зіркою мережі

Нова версія популярного флешмобу розсмішила користувачів

У мережі став вірусний тренд, на якому дівчата ефектно відкривають пляшку з шампанським, створюючи фонтан бризок. Однак одна з користувачів вирішила творчо підійти до флешмобу, зробивши більш бюджетну версію.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці vpavluk у соціальній мережі TikTok. Замість ігристого українка використала газований напій у пляшці "Живчик", чим підкорила користувачів мережі.

У ролику вона повторила ті самі дії, як у трендових відео — збовтала пляшку і вдарила їй об тверду поверхню, після чого напій почав різко пінитися, створивши той самий "ефект шампанського".

У підписі дівчина пожартувала: "Коли шампанське дорого, а тренд треба зняти".

У коментарях під відео користувачі пишуть, що версія автора навіть краща, ніж оригінальна ідея.

"Це краще за тренд з шампанським"

"Оригінально. Краще всіх трендів"

"Тренд можна закривати, краще вже ніхто не придумає"

Коментарі із соцмережі

Сам тренд із шампанським став вірусним за останні кілька місяців. Найчастіше такі ролики знімають на день народження чи будь-які свята. Суть полягає в тому, щоб відкрити пляшку ударом денця про лаву, підлогу чи сходинку чи іншу тверду поверхню. Далі піде фонтан із піни.

Додамо, що в соціальних мережах вже є безліч відео з лайфхаками та навчанням, як вдало зняти тренд із першого дубля, оскільки деякі витрачають для однієї успішної спроби кілька пляшок.

