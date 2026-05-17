Москвичам надіслали "музичний" привіт у ході масштабної атаки: перепало навіть Лукашенку (фото)

На крилах безпілотників були цікаві деталі

Дрони, які летіли вночі 17 травня на Москву та Московську область, були підписані спеціальними посланнями. Це ніби знак, що війна, яку розв’язала Росія, прийшла вже до неї додому.

Про це у своєму Telegram-каналі розповідав командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. Подібні кадри з’являлися у соціальних мережах.

"Moscow від нині never sleeps (у перекладі з англ. — ніколи не спить, — Ред.), — написав "Мадяр".

Довідка: Moscow Never Sleeps — це дебютний сингл російського електронного музиканта DJ Smash. Звідси й посилання на написи на дроні.

Moscow never sleeps написали на дроні. Фото: "Мадяр"

У своєму пості він акцентував, що дрони можуть діставати навіть "Патриків" — це культова назва історичного та богемного кварталу навколо Патріарших ставків у центрі Москви. Тобто війна дедалі сильніше проникає вглиб Росії.

"Версія 17.05, шанси зрівнялися: анульовано односторонній абонемент спокійного життя на Патриках та околицях", — пише командувач Силами безпілотних систем.

Позначення на дроні. Фото: соцмережі

Крім того, привернули увагу і слова Мадяра, в яких він, ймовірно, згадав главу Білорусі Олександра Лукашенка.

"Юстас (оперативний псевдонім Штірліца, — Ред.) — Алексу Григоровичу: важливо, як увійти в потрібну розмову, але ще важливіше мистецтво виходу з неї. Лукашеску, придивляйся до перспектив", — зазначив він, використовуючи відсилання до шпигунського коду "Юстас — Алексу" із серіалу "Сімнадцять миттєвостей весни".

"Алекс Григорович" – це ім’я та по батькові Лукашенка — Александр Григорович Лукашенко. Таким чином, звернення, певно, було саме до нього.

Варто додати, що за даними моніторингів, це була наймасштабніша атака на Москву та область за час повномасштабного вторгнення.

Передісторія

У ніч проти 17 травня Москву та Московську область атакували дрони. За даними моніторингових каналів, у напрямку столиці РФ могли летіти близько 300 безпілотників.

Цілі були такими:

Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Це підприємство забезпечує значну частину потреб регіону в паливі.

У Дурикіно сталася пожежа на нафтоналивній станції "Сонячногірська", через яку здійснюється відвантаження палива для московського регіону.

У Зеленограді прогриміли вибухи. Повідомлялося про удари поблизу підприємства "Ангстрем" та об’єкту "Транснефть".

У Дубні вибухи лунали в районі КБ "Райдуга". Це підприємство займається розробкою крилатих ракет.

Біля аеропорту Шереметьєво після вибухів зафіксували дим. Також затримувалися рейси до Домодєдово та Внуково.

У Хімках на даху будівлі горіли уламки дрону.

Вибухи лунали також у Криму. У районі аеродрому "Кача", Козачої бухти, Інкермана та Севастополя (авіабаза "Бельбек").

