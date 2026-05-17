Прильоти, пожежі та густий дим: Москва та область всю ніч була під масованою атакою

У мережі розповсюджують відео наслідків

У ніч а 17 травня Московську область у Росії масовано атакували невідомі дрони. Прогриміла велика кількість вибухів і вже відомо про прильоти.

Інформація про це з’явилася у мережі. Моніторингові канали повідомляли, що на російську столицю можуть летіти близько 300 безпілотників, а пізніше паблік стали публікувати відео з місць події, на яких видно наслідки атаки.

Так, однією з цілей став Московський нафтопереробний завод — акціонерне товариство "Газпромнефть — Московський НПЗ", розташоване в Москві в районі Капотня. Завод забезпечує значну частку потреб Москви та Підмосков’я у паливі.

У селі Дурикіно Московської області горить наливна станція нафтопродуктів "Сонячногірська". Її головне завдання полягає у відвантаженнях палива з кільцевого нафтопродуктопроводу до бензовозів, які забезпечують безперебійне постачання транспортних магістралей Москви. Зараз станція обслуговує приблизно 100 бензовозів на добу, а це близько 2000 тонн палива.

Потужні вибухи лунали також у Зеленограді – одному з 12 адміністративних округів міста Москви. На опублікованих кадрах видно, що у місті постраждали житлові будинки, при цьому місцеві говорять про роботу ППО. Не секрет, що робота російської протиповітряної оборони неодноразово призводила до подібних випадків.

Також згідно з інформацією в мережі, у Зеленогірську опинилися під ударом підприємства Ангстрем, яке займається виробництвом мікроелектроніки та об’єкт "Транснафта", який займається транспортуванням нафти.

У місті Дубна Московської області вибухи лунали в районі МБК "Райдуга" — це російське проектно-конструкторське бюро, яке спеціалізується на розробці та виробництві крилатих ракет різного призначення. Входить до складу держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння".

В одному з ключових аеропортів Росії — Шереметьєво також було видно дим після вибухів. Через атаку було затримано 11 рейсів, у Домодєдово — ще п’ять, у Внуково — 48.

Мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі заявляв, що за останню добу збито нібито понад 120 БПЛА, які летіли на столицю РФ.

У Хімках на північному заході центральної частини Московської області на даху будівлі горів уламок дрону.

Крім того, під масованою атакою цієї ночі опинився окупований Крим. Було голосно на аеродромі "Кача", в Козачій бухті, Інкермані та Севастополі (авіабаза "Бельбек").

