Москвичам послали "музыкальный" привет в ходе масштабной атаки: перепало даже Лукашенко (фото)

На крыльях беспилотников были интересные детали

Дроны, которые летели ночью 17 мая на Москву и Московскую область, были подписаны специальными посланиями. Это некий знак, что война, которую развязала Россия, пришла уже к ней же в дом.

Об этом в своем Telegram-канале рассказывал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. Подобные кадры появлялись в социальных сетях.

"Moscow отныне never sleeps (в переводе с англ. — никогда не спит, — Ред.), — написал "Мадяр".

Для справки: Moscow Never Sleeps — это дебютный сингл российского электронного музыканта DJ Smash. Отсюда и отсылка в надписи на дроне.

Moscow never sleeps написали на дроне. Фото: "Мадяр"

В своем посте он акцентировал, что дроны могут доставать даже до "Патриков" — это культовое название исторического и богемного квартала вокруг Патриарших прудов в центре Москвы. То есть, война все сильнее проникает вглубь России.

"Версия 17.05, шансы сравнялись: аннулирован односторонний абонемент спокойной жизни на Патриках и окрестностях", — пишет командующий Силами беспилотных систем.

Надпись на дроне. Фото: соцсети

Кроме того привлекли внимание и слова Мадяра, в которых он, вероятно, упомянул главу Беларуси Александра Лукашенко.

"Юстас (оперативный псевдоним Штирлица, — Ред.) – Алекс Григорьевич: важно, как войти в нужный разговор, но еще важнее искусство выхода из нее. Лукашеску, присматривайся к перспективам", — отметил он, используя отсылку к шпионскому коду "Юстас — Алексу" из сериала "Семнадцать мгновений весны".

"Алекс Григорьевич" – это имя и отчество Лукашенко — Александр Григорьевич Лукашенко. Таким образом, обращение, видимо, было именно к нему.

Стоит добавить, что по данным мониторингов, это была самая масштабная атака на Москву и область за время полномасштабного вторжения.

Предыстория

В ночь на 17 мая Москву и Московскую область атаковали дроны. По данным мониторинговых каналов, в направлении столицы РФ могли лететь около 300 беспилотников.

Цели были следующими:

Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня. Данное предприятие обеспечивает значительную часть потребностей региона в топливе.

В Дурыкино произошел пожар на нефтеналивной станции "Солнечногорская", через которую осуществляется отгрузка горючего для московского региона.

В Зеленограде прогремели взрывы взрывы. Сообщалось об ударах вблизи предприятия "Ангстрем" и объекта "Транснефть".

В Дубне взрывы раздавались в районе КБ "Радуга". Это предприятие занимается разработкой крылатых ракет.

Возле аэропорта Шереметьево после взрывов зафиксировали дым. Также задерживались рейсы в Домодедово и Внуково.

В Химках на крыше здания горели обломки дрона.

Взрывы гремели также в Крыму. В районе аэродрома "Кача", Казачьей бухты, Инкермана и Севастополя (авиабаза "Бельбек").

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России.