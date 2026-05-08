Вибухи від Чечні до Пермі: карта та відео нових ударів України по Росії

Під ударами опинилися військові об’єкти, НПЗ та інфраструктура

В Пермі, Ярославлі, Ростові та Грозному в Росії продовжують лунати вибухи та звуки тривоги. Федеральна та місцева влада заявляють про атаку безпілотниками.

Зокрема в Грозному, повідомляє телеграм-канал exilenova, відомо про влучання/падіння на території 42-ї мотострілкової дивізії, а також поряз з управлінням ФСБ Росії в Чеченській республіці. Також через влучання в будівлю аеронавігації повідомляється про призупинення роботи аеропортів одразу в понад десятку міст. Серед них — Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозний, Краснодар, Махачкала, Магас, Мінводи, Нальчик, Сочі, Ставропль, Еліста.

В Пермі палає вже не вперше — повідомляється про повторне влучання у "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" — один з найбільших НПЗ Росії. Міська влада оголосила режим "Безпілотна небезпека", частину вишів, зокрема місцевий політех, перевили на віддалене навчання, а деякі школи скасовують заняття або радять батькам не вести дітей.

В Ярославлі за понад 700 км від кордону відбулось влучання в об'єкт нафтової сфери, повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас місцева влада звітує, що атака дронів була відбита силами ППО та РЕБ. Попереджають тільки не наближатися до уламків безпілотників.

В Ростовській області заявили про руйнування в Таганрозі, Ростові і не тільки. Цікаво, що губернатор Юрій Слюсар прозвітував про це в забороненому в Росії Телеграмі. Заявляється про пошкодження будинків, гаражів, машин та окремо, про загоряння складського приміщення в селі Чалтирь та адміністративного будинку в Ростові.

Вибухи лунали як на відстані кількох сотень кілометрів на Ростовщині, так і за понад 1550 км в Пермі. У Ростовській області заявили про збиття ракет, окрім безпілотників.

Відстань до місць прильотів в Росії від України/ Інфографіка "Телеграф", карти Google

Обіцяне перемир'я з боку Росії так і не настало. Армія РФ продовжила штурмувати українські позиції — зафіксовано 10 штурмів та понад 140 обстрілів тільки на 7 ранку 8 травня. Також повідомляється про понад 850 ударів дронами різних типів.

"Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться", — заявив Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія декларувала припинення вогню на дві доби, щоб провести парад в Москві 9 травня. Україна запропонувала перемир'я на раніший термін, та РФ не доєдналась і атакувала українські міста.