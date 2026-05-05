Росію всю ніч масовано атакували БпЛА: куди прилетіло, всі деталі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Російська ППО, як зазвичай, "успішно відбила удар"
У ніч на 5 травня в Росії пролунала серія вибухів. Було атаковано НПЗ та важливий завод у Чебоксарах.
Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що як мінімум у 18 регіонах РФ вночі оголошувалась ракетна небезпека, у 18 аеропортах запроваджувалися обмеження польотів.
Вночі потужні вибухи пролунали у Чебоксарах. Попередньо, українська ракета влучила в оборонне підприємство "ВНДІР-Прогрес". Після вибуху виникла сильна пожежа та задимлення. За даними влади Чувашії відомо про одного постраждалого. Деякі російські пабліки стверджують, що удар було завдано ракетою "Фламінго". Офіційно це не підтверджували.
Також в ніч на 5 травня вибухи лунали в Ленінградській області. Там, за словами губернатора Дрозденка, ППО "збила" 18 дронів. Однак є пожежа у промзоні у Кіришах. До слова, вночі супутники NASA зафіксували підвищену температуру (тепловий слід) у Кіришах. Ймовірніше був атакований НПЗ "КИНЕФ".
Ще вибухи лунали у селі Дем'янки Стародубського муніципального округу, Брянська область, та біля Москви. В Росії стверджують, що дрони, які прямували на столицю, збили.
Офіційно Міноборони заявило, що нібито 289 українських БПЛА збито за ніч над регіонами РФ.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 4 травня у Москві пролунали вибухи. Один з дронів влучив у будинок.