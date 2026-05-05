Росію всю ніч масовано атакували БпЛА: куди прилетіло, всі деталі

Російська ППО, як зазвичай, "успішно відбила удар"

У ніч на 5 травня в Росії пролунала серія вибухів. Було атаковано НПЗ та важливий завод у Чебоксарах.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що як мінімум у 18 регіонах РФ вночі оголошувалась ракетна небезпека, у 18 аеропортах запроваджувалися обмеження польотів.

Вночі потужні вибухи пролунали у Чебоксарах. Попередньо, українська ракета влучила в оборонне підприємство "ВНДІР-Прогрес". Після вибуху виникла сильна пожежа та задимлення. За даними влади Чувашії відомо про одного постраждалого. Деякі російські пабліки стверджують, що удар було завдано ракетою "Фламінго". Офіційно це не підтверджували.

Наслідки вибухів у Чебоксарах. Фото: росЗМІ

Об'єкт, який було атаковано у Чебоксарах. Фото: Exilenova+

Також в ніч на 5 травня вибухи лунали в Ленінградській області. Там, за словами губернатора Дрозденка, ППО "збила" 18 дронів. Однак є пожежа у промзоні у Кіришах. До слова, вночі супутники NASA зафіксували підвищену температуру (тепловий слід) у Кіришах. Ймовірніше був атакований НПЗ "КИНЕФ".

Супутникові знімки з місця удару у Ленінградській області

Пожежа після вибуху у Кіришах. Фото: Exilenova+

Ще вибухи лунали у селі Дем'янки Стародубського муніципального округу, Брянська область, та біля Москви. В Росії стверджують, що дрони, які прямували на столицю, збили.

Офіційно Міноборони заявило, що нібито 289 українських БПЛА збито за ніч над регіонами РФ.

