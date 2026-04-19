Вибухи, заграва та пожежі в Росії: під атакою виявилися важливі для війни об’єкти (фото, відео)

Місцева влада поспішила спростувати інформацію, але місцеві жителі розповіли правду

У ніч на 19 квітня російські міста Єйськ у Краснодарському краї та Таранрог у Ростовській області опинилися під атакою невідомих дронів. Внаслідок цього було пошкоджено важливі об’єкти.

Інформація про це з’явилася у Telegram-каналах. Там же опублікували перші фото та відео з місць події.

Єйськ

Вибухи в місті розпочалися приблизно о 22:20, згідно з інформацією в соцмережах. Незабаром почали з’являтися перші кадри наслідків і в районі порту було помічено дим.

"У Єйську в районі морського порту впали уламки БпЛА. Постраждалих немає. Загорянь також не зафіксовано . На місці працюють оперативні та спеціальні служби", - заявили в оперативному штабі Краснодарського краю РФ.

Як виглядає порт у Єйську

Однак кадри в соцмережах говорять зовсім про інше.

Порт розташований на південному березі Таганрозької затоки Азовського моря біля початку Єйської коси. Основні вантажі — вугілля, металопрокат, зерно та агропродукти.

Таганрог

Невідомі ракети атакували місто цієї ночі, внаслідок чого, ймовірно, під удар потрапив "Таганрозький автомобільний завод" (ТагАЗ).

У соцмережах публікують фотографії масштабної пожежі автозаводу.

ТОВ "Таганрозький автомобільний завод" (ТагАЗ) — колишня російська компанія, яка збирала легкові та вантажні автомобілі різних марок на потужностях Таганрозького комбайнового заводу в 1997-2014 роках. Станом на 2019 рік майно не було продано. Обладнання стало непридатним, а будівлі продовжують поступово руйнуватися.

ТагАЗ

Потім у 2020—2021 роках нерухомість ТагАЗ все ж таки продали компаніям, що спеціалізуються на торгівлі металобрухтом, обладнання було утилізовано. Після 2020 року майданчик заводу став основою для виробництва сільськогосподарської та комунальної техніки, згодом передбачається випускати і причіпну та навісну техніку. Підприємство побудує компанія "Ростсільмаш", розмір інвестицій складе близько 1,5 млрд рублів.

У мережі пишуть, що на території ТаГАЗу знаходиться ТОВ "Атлант Аеро", що випускає ударно-розвідувальні дрони "Блискавка", та комплектуючі для дронів Оріон.

