Екстопчиновник "Газпрому" підтримав антипутінське підпілля у РФ

Колишній топменеджер російського "Газпрому" Ігор Волобуєв відкрито виступив на підтримку підпільного руху, який чинить збройний та диверсійний опір путінському режиму на території Росії.

Про бойовий шлях та громадянську позицію колишнього російського посадовця розповів український журналіст Юрій Бутусов.

"Колишній топменеджер "Газпрому" Ігор Волобуєв підтримав підпільних борців проти путінського режиму. У червні 2022 року він вступив до лав легіону "Свобода Росії" у складі ЗСУ. Навесні 2023 року в районі Бахмута був поранений під час організації відходу військової групи. 13 жовтня 2023 року Мін'юст Росії вніс Волобуєва до списку "іноземних агентів". У червні 2024 року отримав українське громадянство", — зазначив Юрій Бутусов.