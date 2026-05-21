Укрпошта втратила головну перевагу? Ціни на доставку зрівнялись із Новою поштою (інфографіка)

На одному з тарифів економія для клієнтів практично зникла

Ціни на доставку документів та посилок в Україні зросли в квітні в двох найбільших поштових операторів країни — державної Укрпошти та приватної Нової пошти. Однак користувачі помітили, що вартість доставки Укрпоштою продовжувала зростати. "Телеграф" розбирався в питанні тарифів.

Що потрібно знати:

У квітні тарифи підвищили і Укрпошта, і Нова пошта

На ціну Укрпошти впливають об’єм, пріоритетність і додаткові послуги

Частина тарифів Укрпошти зрівнялась із тарифами Нової пошти

Вартість доставки книг Укрпоштою в березні була близько 40 грн, у квітні коштувала вже 60 грн, а в травні цінник здебільшого — 80 грн за приблизно один і той самий розмір.

Як змінилась вартість доставки Укрпоштою з березня по травень

Важливо знати — це не кількаразове підвищення тарифів. Причин для зміни ціни може бути декілька, перша з яких — закінчення пільгового періоду користування Укрпоштою для бізнесу. Так, до кінця березня 2026 року, ті підприємства, які користувались системою KeyCRM відправляли замовлення за ціною від 40 грн. Також, до базових тарифів потрібно додавати додаткові послуги, наприклад, +5 грн, якщо відправлення оформлюється у відділенні або +45 грн за адресний забір або доставку. Варто звернути увагу і на об'єм посилки, адже в Укрпошті градація набагато детальніша і впливає на ціну чутливіше. Для малих посилок ціна може коливатися від 45 до 90 грн залежно від об'єму, пріоритетності та меж доставки.

Тарифи на послуги Укрпошти в травні 2026 року/ Колаж "Телеграф", скриншот

Водночас у Нової пошти також зросла частина тарифів у квітні. Зокрема, змінилась плата для категорії "Документи" та додались +10 грн за доставку в поштомат. Зауважимо, об'ємна вага посилки 8000 кубічних сантиметрів — 2 кг.

Тарифи на послуги Нової пошти в травні 2026 року/ Скриншот

"Телеграф" порівняв тарифи Укрпошти та Нової пошти. Виявилось, що на малих посилках зекономити як раніше може не вийти. Найдорожчий тариф Укрпошти в цій категорії збігається з тарифом Нової пошти.

Зауважимо: у тарифах Укрпошти враховано діапазон цін для послуг "Стандарт" та "Пріоритетний". Нова Пошта ж застосовує єдиний базовий тариф доставки по Україні між відділеннями. Остання графа показує середню суму переплати при виборі дорожчого оператора.

Порівняння тарифів доставки Укрпошти та Нової пошти/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, що в частині міст України підвищити вартість проїзду. До подорожчання готуються і в Києві — проїзд коштуватиме 30 грн.