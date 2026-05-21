Українець спіймав надрідкісного "звіра" на риболовлі: таких уже майже не зустрінеш (фото)

Рибалки в Україні спіймали дуже рідкісну "золоту рибку". Раніше цей вид вважався в нашій країні масовим, але зараз є зникаючим.

Фото рідкісного вилову опублікував магазин "Мегакльов" у соцмережі Threads. Йдеться про золотого карася.

"Схоже, сьогодні впіймали справжню золоту рибку. І якщо вже загадувати 3 бажання, то нехай вони будуть для всієї України:

Мирного неба

Сили та здоров’я нашим людям

І щоб щасливих моментів було більше, ніж тривог", — йдеться у посту магазину.

Що відомо про золотого карася в Україні

Золотий карась

Наразі цього виду в багатьох річках уже немає, хоча раніше він вважався в нашій країні масовим. Іхтіолог Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь у коментарі "Телеграфу" розповіла, що ще на початку XX століття вищезгадана риба буквально була всюди.

"А потім, коли вже створили водосховища, почали у 50-60-х роках масово завозити карася сріблястого, який і до того був, але, скажімо так, у менших кількостях у нас", — розповіла експертка.

Іхтіолог додала, що тривалий час вважалося, ніби золотого карася витіснив сріблястий карась. Однак цьому посприяло й те, що золотий карась віддає перевагу заплавним водоймам.

"І він потребує нересту, наприклад, на свіжозатоплених рослинах. Тобто якщо це водосховище, але ці рослини весь час затоплені, вони там гниють, то це для нього гірше вважається", — пояснила Куцоконь.

