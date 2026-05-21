Грози залишають Україну: синоптики назвали дату різкого покращення погоди

Найтепліше буде на сході та півдні, тоді як захід залишиться прохолоднішим

Грози в України вщухнуть за кілька днів — після того, як грозовий фронт накриє всю країну 21-22 травня, він почне поступово рухатися на південний схід. Першим полегшення від шквалів та блискавок відчує захід та північ країни.

За прогнозом Укргідрометцентру, покращення настане вже 23 травня. У Львівські, Закарпатській, Тернопільській, Київській, Чернігівській, Чернівецькій, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областях прогнозується погода без опалів, хмарно з проясненнями. Проте в центрі, на півдні та на сході, попри опади, температура буде вище — вдень місцями підійматиметься до +29, тоді як на заході більше за +23 очікувати не варто. На півночі — до +25. Вночі температура в Україні не опускатиметься нижче за +11 градусів.

Прогноз погоди на 23 травня/ Укргідрометцентр

Вже 24 та 25 травня грози остаточно відступають. Проте в частині областей все ще зберігається можливість опадів — здебільшого південь, схід, центр України. По всій державі температура впаде на кілька градусів та спостерігатиметься хмарність.

Прогноз погоди на 24 травня/ Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 25 травня/ Укргідрометцентр

Грози йтимуть в бік Росії з 23 по 25 травня. Ризик грозового фронту залишиться 25 травня тільки на найбільш південних та східних точках України.

Грозовий фронт 23 травня/ ventusky.com

Грозовий фронт 24 травня/ ventusky.com

Грозовий фронт 25 травня/ ventusky.com

Погода в Харкові, Львові, Дніпрі, Києві та Одесі

Вже з 21 травня відсутність гроз прогнозують в Харкові, Львові, Дніпрі та Києві. Одеса поки лишається з ними. Погодні умови до кінця тижня:

Харків — в четвер та неділю без опадів. Температура вдень +26-28 градусів, вночі +18-19. Прохолодніше в неділю — +22 вдень, +16 вночі.

Прогноз погоди в Харкові до кінця травня/ meteofor.com.ua

Львів — опади тільки в четвер. Температура вдень +20-21 градус, вночі +12-14.

Прогноз погоди у Львові до кінця травня/ meteofor.com.ua

Дніпро — опади очікуються в суботу. Температура вдень +25-28 градусів, вночі +19-20. Прохолодніше в неділю — +23 вдень, +18 вночі.

Прогноз погоди у Дніпрі до кінця травня/ meteofor.com.ua

Київ — опади прогнозують в четвер та п'ятницю. Температура вдень +25-27 градусів, вночі +14-19. Найпрохолодніше в суботу — +22 вдень, а найхолодніша ніч — в неділю +14.

Прогноз погоди у Києві до кінця травня/ meteofor.com.ua

Одеса — опади очікуються в четвер та суботу. Температура вдень +20-25 градусів, вночі +16-19. Прохолодніше в четвер — +20 вдень, +16 вночі.

Прогноз погоди в Одесі до кінця травня/ meteofor.com.ua

