Змії можуть атакувати туристів вночі? Зоолог розкрив таємницю нічного бачення плазунів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цим холоднокровним притаманна особлива "чуйка"
Змії — це холоднокровні плазуни, які мають особливий "зір". Йдеться про хеморецепцію, яка допомагає їм бачити вночі та в темряві.
Про це "Телеграфу" розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, цей "зір" — це некласичне бачення речей, як у людини чи інших тварин.
"Змії більше орієнтуються на хеморецепцію та вони бачать тепло навколишніх предметів. Тому їм навіть вночі простіше полювати на теплокровних тварин", — пояснює експерт.
Відповідаючи на питання, чи можуть змія напасти на намет з туристами, Дикий каже: "Ні, не може, тому що це не буде кваліфікуватися як напад.Вона може шукати якесь тепле місце, і враховуючи, що намет з туристами точно буде тепліший за довкілля, вона може десь там обережненько собі притусуватися".
Нагадаємо, що герпетолог Олексій Марущак розповідав, що змії не нападають на людей чи тварин першими саме з метою нападу чи агресії. Їхня поведінка продиктована інстинктами і агресія може з'явитись у разі загрози життю. Тому, наступивши на хвіст плазуна, можна отримати укус. Але змії не розцінюють людей як здобич і досить часто уникають їх.
Втім не слід забувати, що в Україні є отруйні та неотруйні змії. Але під час зустрічі з будь-яким плазуном його не можна дратувати, чіпати чи намагатись вхопити.
Раніше "Телеграф" писав, що туристи в Карпатах зустріли небезпечного плазуна. Вже показали, як виглядає змія та чи отруйна вона.