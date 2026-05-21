Экс-топ-чиновник "Газпрома" поддержал антипутинское подполье в РФ

Бывший топ-менеджер российского "Газпрома" Игорь Волобуев открыто выступил в поддержку подпольного движения, оказывающего вооруженное и диверсионное сопротивление путинскому режиму на территории России.

О боевом пути и гражданской позиции бывшего российского чиновника рассказал украинский журналист Юрий Бутусов.

"Бывший топ-менеджер "Газпрома" Игорь Волобуев поддержал подпольных борцов против путинского режима. В июне 2022 года он вступил в ряды легиона "Свобода России" в составе ВСУ. Весной 2023 года в районе Бахмута был ранен во время организации отхода военной группы. 13 октября 2023 года Минюст России внес Волобуева в список "иностранных агентов". В июне 2024 года получил украинское гражданство", — отметил Юрий Бутусов.