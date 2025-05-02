Красива, але небезпечна квітка: як виглядає і коли цвіте амброзія

Люди, схильні до алергій, особливо страждають під час цвітіння амброзії

Амброзія — алергенна рослина, яка поширена практично у всіх регіонах України. Цей бур’ян улітку псує життя багатьом людям, особливо під час цвітіння та формування насіння.

"Телеграф" розповість, як виглядає амброзія та коли вона цвіте на території нашої країни.

Амброзія — що відомо про небезпечну рослину

Амброзія відноситься до роду однорічних або багаторічних трав сімейства Астрові (Asteraceae). Рід включає близько 50 видів, поширених переважно у Північній Америці. Однак різні види цієї рослини поширені у всьому світі.

В Україні амброзію завезли з американського континенту у середині 20-х років минулого століття – до Дніпропетровської області. Причому до нашої країни потрапив саме найалергенніший вид рослини. Через деякий час цей бур’ян поширився по всій країні.

Рослина амброзії має яскраві жовті кущові квіти. Саме пилок і дрібне насіння цієї рослини викликають сильну алергію у людей. Зацвітає амброзія на початку серпня. А найнебезпечнішою для алергіків стає в кінці сезону цвітіння – наприкінці вересня.

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