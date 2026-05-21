Буданов вперше з’явився у вишиванці. Що символізують її орнаменти та колір

На сорочці є не тільки тризуб та хрести

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов вперше публічно з'явився у вишиванці. Політик вдягнув чорну сорочку з етнічними орнаментами на День вишиванки.

Про це свідчить опубліковане на його сторінці привітання. У своєму зверненні він зазначив, що значну частину свого життя носить військовий однострій, але вишиванку шанує як пам'ять.

"Сьогодні Всесвітній день вишиванки. Колись це була ініціатива кількох студентів, а тепер День вишиванки став справді світовим. Українські вишиванки одягають у різних країнах, на фронті й у тилу, у великих містах і маленьких селах. У цьому, мабуть, є щось дуже важливе для всіх нас — навіть у найважчі часи пам’ятати, хто ми та звідки", — підкреслив Буданов.

Буданов у вишиванці

Що означають символи на вишиванці Буданова

Голова ОП обрав для свята чорну вишиванку з золото-жовтими орнаментами. Неозброєним оком можна побачити не тільки тризуби, хрести та ромби, а восьмипроменеву зірку. Окрім того, видно, що вишиванка має цупку та натуральну тканину. Ймовірніше це ручна робота високої якості.

Орнаменти на вишиванці Буданова

Орнаменти на вишиванці:

восьмипроменева зірка або "октаграма", "повна рожа", "Алатир" — це один із найсильніших та найпопулярніших сакральних оберегів в українській вишивці. Вона символізує гармонію, захист від зла, поєднання протилежностей та безперервний життєвий цикл.

ромби на вишиванці — один з найдавніших та найпотужніших геометричних символів, який означає родючість, гармонію, поєднання сонця і землі, а також є сильним оберегом.

хрестоподібні мотиви та хрести — потужні сакральні символи-обереги, які уособлюють єдність Всесвіту. Вони захищають від зла, хвороб.

геометричні "гілочки" та ламані лінії символізують безперервність поколінь, зв'язок між ними.

тризуб — символізує українську державність, єдність та свободу. Також в давнину він вважався поєднання трьох стихій: землі, води та вогню; трьох часів — минулого, теперішнього та майбутнього; родини — батька, матері та дітей.

Окрім того, чорний колір вишиванки — це не про траур та смерть, а про землю, родючість, мудрість та життєвий досвід. Його також наші предки вважали оберегом від зла. Жовті чи золоті нитки символізують сонце, тепло, світло, радість та достаток, божественну мудрість, багатство та щастя.

