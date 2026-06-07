Рух зупинено: міст на Крим отримав серйозні пошкодження (фото)

Безпілотна атака вивела з ладу важливу переправу

У районі Чонгара Генічеського району Херсонської області України по мосту, який з’єднує окуповану частину з Кримом, вдарили дрони. У результаті у дорожньому полотні залишилася дірка, а автомобілі на мосту розвертають.

Як стало відомо, рух через пункт пропуску "Джанкою" на кордоні з Кримом зупинено. Інформація про це з’явилася у мережі 7 червня від зрадника України та колаборанта Володимира Сальдо.

"Внаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено мостове полотно в районі населеного пункту Чонгар. Водіїв перенаправляють через Красноперекопськ та Армянськ. На місці працюють профільні служби", — заявив він.

У тому разі, якщо зачинять другий КПП, тоді на територію Криму можна буде потрапити тільки через Кримський міст.

Місце удару по мосту. Карта: Скріншот: "Телеграф"

У районі Чонгара є дорожні мости через протоки, що з’єднують материкову частину України з окупованим Кримом у напрямку Джанкоя. Це не один міст, а ділянка переправи з одразу рядом мостових переходів на трасі, яка веде на півострів.

Мости вкрай важливі для росіян, оскільки завдяки їм армія РФ постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на півдні України.

Цікавий факт:

Залізнична станція Джанкой – найважливіший стратегічний та логістичний вузол на півночі Криму. Її не дарма називають "воротами Криму", оскільки саме через цю станцію проходять усі основні транспортні потоки між материковою частиною України та Кримським півостровом. Магістраль, що йде в Джанкої, є основою залізничної мережі всього півострова.

Що буде, якщо вивести вузол "Джанкою" з ладу/Інфографіка "Телеграф", зроблено за допомогою notebooklm

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Заході розповіли про майбутнє Чорного моря.