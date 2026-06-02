"Ворота Криму" знову паралізовані: що сталося на залізничному вузлі Джанкоя

Місцеві транспортники пояснюють зупинку руху "технічними причинами"

Російська окупаційна "влада" знову закрила вокзал в "Джанкої" для пасажирів. Приміські потяги та поїзд до Санкт-Петербурга скасовані. Попередньо, причина — удар по військовому ешелону.

Як повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер", вибух стався о 23 годині 1 червня. Частина даних вказує на те, що уламки могли пошкодити пасажирський потяг на путях. Російська влада традиційно не коментує ситуацію, проте місцеві ЗМІ повідомляють про призупинення руху потягів "за технічними причинами".

Зокрема скасовуються електрички до Феодосії, Керчі, Сімферополя та прохідні через Джанкой. Одна з них буде відправлятися з іншої станції. Що ж до потягу "Сімферополь — Санкт-Петербург" то його скасували у Джанкої.

Скриншот з російського телеграм-канала

Ті, хто прагне дістатись до Джанкоя, їдуть до станції "Урожайна", а потім — автобусами в місто. Цікаво, що тиждень тому Джанкой вже закривали для руху потягів. В ніч на 23 травня до залізничного вузла завітали дрони та було чутно вибухи.

Що буде, якщо вивести вузол "Джанкой" з ладу/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Залізнична станція Джанкой — найважливіший стратегічний та логістичний вузол на півночі Криму. Її не дарма називають "воротами Криму", оскільки саме через цю станцію проходять всі основні транспортні потоки між материковою частиною України та Кримським півостровом. Магістраль, яка йде в Джанкої, є основою залізничної мережі всього півострова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські Сили оборони взяли під дроновий контроль так званих "сухопутний коридор" Росії — дорогу на окупованій частині півдня України, яка йде через Маріуполь, Бердянськ та Джанкой. Це дозволяє перешкоджати військовим постачанням зброї та солдатів російської армії, а також створює значні проблеми із пальним.