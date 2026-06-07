Движение остановлено: мост на Крым получил серьезные повреждения (фото)

Беспилотная атака вывела из строя важную переправу

В районе Чонгара Генического района Херсонской области Украины по мосту, который соединяет оккупированную часть с Крымом, ударили дроны. В результате в дорожном полотне осталась дыра, а автомобили на мосту разворачивают.

Как стало известно, движение через пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом остановлено. Информация об этом появилась в сети 7 июня от предателя Украины и коллаборанта Владимира Сальдо.

"В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. Водителей перенаправляют через Красноперекопск и Армянск. На месте работают профильные службы", — заявил он.

В случае, если закроют второй КПП, тогда на территорию Крыма можно будет попасть только через Крымский мост.

Место удара по мосту. Карта: Скриншот: "Телеграф"

В районе Чонгара есть дорожные мосты через проливы, соединяющие материковую часть Украины с оккупированным Крымом в направлении Джанкоя. Это не один мост, а участок переправы с сразу ряд мостовых переходов на трассе, которая ведет на полуостров.

Мосты крайне важны для россиян, поскольку благодаря им армия РФ поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на юге Украины.

Интересный факт:

Железнодорожная станция Джанкой – важнейший стратегический и логистический узел на севере Крыма. Ее не зря называют "воротами Крыма", поскольку именно через эту станцию проходят все основные транспортные потоки между материковой частью Украины и Крымским полуостровом. Идущая в Джанкое магистраль является основой железнодорожной сети всего полуострова.

Что будет, если вывести узел "Джанкой" из строя/ Инфографика "Телеграф", сделано с помощью notebooklm

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Западе рассказали о будущем Черного моря.