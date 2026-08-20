Водна криза на порозі: які регіони постраждають найбільше від дефіциту

Зміни клімату можуть нести серйозну загрозу традиційному способу життя

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Україна вже зараз має всі передумови для дефіциту водних ресурсів, пов'язаного зі зміною клімату. Від цього найпершими постраждають регіони на Півдні та Сході держави.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг. Він наголосив, що деякі області вже вважаються такими, що перебувають в зоні ризику.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Вода стає новим дефіцитом: які регіони України в зоні серйозного ризику

За словами фахівця, проблеми з водними ресурсами почали виникати ще у 2010-х роках. І, якщо темпи зміни клімату не знизяться, в першу чергу під ударом опиняться Південь та Схід України.

"Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області вже перебувають у зоні ризику. За подальшого зростання температур вони можуть перейти із зони ризику в зону критично низького водозабезпечення", — сказав Шпиг.

Віталій Шпиг

Він наголосив, що дефіцит води також пов'язаний зі зміною структури атмосферних опадів. Традиційні помірні дощі замінюються короткочасними зливами після яких настають тривалі посушливі періоди.

"Під час таких злив вода не встигає насичувати ґрунт і поповнювати підземні водоносні горизонти — вона просто стікає, спричиняючи підтоплення", — пояснив Шпиг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наробила стихія в Буковелі, який пішов під воду, та чого чекати найближчими днями.