Росія атакує українські пляжі: військовий пояснив цинічний розрахунок ворога

До ударів може бути причетний спецпідрозділ Путіна

Останніми днями у містах України на пляжах почали гинути люди внаслідок атак безпілотників. Виникає питання: чому росіяни перейшли саме до такого виду терору.

Полковник ЗСУ, речник оперативного командування "Південь" Владислав Волошин розповів "Телеграфу", що атакувати людей може спецпідрозділ глави РФ Володимира Путіна.

Чому ворог обирає пляжі

"Росіяни знають, що стало спекотно і на пляжах будуть відпочивальники, хоча більшість з них закриті. Багато з них обладнані тимчасовими сховищами, але чимало людей не хочуть виходити з води та під палючим сонечком бігти у сховище. Тому росіяни саме на це розраховували і завдали декілька ударів по пляжах, зокрема в Запоріжжі", – пояснив він.

За словами Волошина, для ударів по Запоріжжю противник часто застосовує БПЛА літакового типу "Молнія", "шахеди", КАБи. Тому відпочивальники, які все ж таки ризикують піти на пляж, мають дослухатися сигналів тривоги, не нехтувати власною безпекою, йти в сховища, тому що є плачевні прецеденти.

Владислав Волошин

Росіяни випробовують нові дрони на Запоріжжі

"FPV-дрони в Запоріжжі поки що були лише експериментальні. Росіяни відпрацьовували певні види озброєнь, як декілька днів тому в центр Запоріжжя прилетіли дрони, які керуються LTE-модемами, влучили в громадський транспорт, магазини і установи поруч", – розповів військовослужбовець.

Як зазначив Волошин, росіяни шукають шляхи та методи, відпрацьовують різні варіанти, експериментують, випробовують різні види озброєнь, щоб завдавати ударів з більшої відстані.

"Кілзона" на півдні становить 20-25 кілометрів. У зоні суцільного ураження працюють російські FPV-дрони, – і на оптоволокні, і літакового типу. Тому коли йдеш на пляж у Запоріжжі, варто знати, що може прилетіти російський експериментальний дрон", – додав він.

Саме на півдні розташований підрозділ дроноводів Путіна

Речник уточнив, що на цьому напрямку стоїть 50-та окрема бригада безпілотних систем "Варяг" із резерву верховного головнокомандувача, глави РФ Володимира Путіна. Вона озброєна найсучаснішими зразками озброєння, випробовує нові види дронів. У них є, наприклад, навіть дрони на оптоволокні, які летять до 30 км.

"Ворог підступний, хитрий і жорстокий. Тому ми не виключаємо вірогідність, що він і далі битиме по пляжах. Зокрема в Запоріжжі", – сказав Волошин.

Все узбережжя Чорного моря – фактично лінія фронту

Він нагадав, що Одеса перебуває не лише під ударами "Шахедів", щодня туди прилітає й балістика. Все узбережжя Чорного моря – фактично також є лінією фронту. І можна очікувати, що з моря прилетить все, що завгодно.

"Окрім того, противник почав використовувати безекіпажні катери (БЕК), морські дрони. Розвиток цієї галузі зараз і у нас, і в Росії йде шаленими темпами. Якщо на початку літа у ворога, може, й не було таких дронів, то зараз вже були випадки, що вони майже до Одеси підійшли", – сказав військовослужбовець.

Він попередив, що ворогу нічого не завадить запустити БЕКи і по інших місцях на узбережжі, по інших пляжах.

Росія атакує пляжі кожного дня

Нагадаємо, вдень 23 червня ворог атакував узбережжя Одеси безпілотними літальними апаратами. Внаслідок удару на пляжі "Отрада" загинула 26-річна дівчина.

Медики намагалися реанімувати дівчину. Фото: Скріншот

У четвер, 24 червня, також у світлий час доби стався приліт російських КАБів у районі центрального пляжу у Запоріжжі. Поранено чотири людини, з них троє дітей.

Вирва від КАБа на пляжі у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Від вибуху потріскалося скло на машинах. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, росіяни продовжують покращувати свої безпілотники "Шахед" зі штучним інтелектом та публікувати відео ударів. Однак справжній функціонал ворожої зброї досі викликає велику кількість суперечок.