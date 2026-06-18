Атаки дронів на Москву оголили одразу два дивні факти

Обстановка в місті набуває все більш неоднозначного характеру

Вибухи в містах Росії і навіть у самому її серці — у Москві стали вже звичним явищем. Однак є деякі дива, які кидаються в очі.

Річ у тому, що росіяни розміщують зенітно-ракетні комплекси прямо на дахах житлових будинків, фактично перетворюючи цивільні об’єкти на елементи системи ППО. При цьому їхня протиповітряна оборона неодноразово "промахалася", внаслідок чого падіння уламків можуть становити серйозну небезпеку для оточуючих.

Тут варто звернути увагу на другий дивний момент — під час атак безпілотників у російській столиці ще жодного разу не пролунала сирена повітряної тривоги, хоча вибухів там уже було чимало. Таким чином, влада не вважає за потрібне сповіщати своїх громадян про загрозу.

У результаті виходить парадоксальна ситуація — засоби ППО поруч із житловими кварталами є і в Москві його "успішно" застосовують, а повноцінного оповіщення населення у разі загрози — немає.

Ймовірно, таким чином Кремль намагається зберегти ілюзію нормального життя, принаймні, у Москві та не наголошувати на масштабах загрози для столиці.

Народний депутат Олександр Федієнко у своєму Telegram-каналі також звернув увагу на кадри, де збиті уламки дрону летять просто на будівлю.

Уламки дрону впали на будівлю

Уламки дрону впали на будівлю

ППО у Москві

Російську столицю справді спробували захистити системами протиповітряної оборони, аби захистити Кремль. Протягом кількох років у місті розставляють на дахах будинків ЗРПК "Панцир".

Довідка Панцир-С1 — це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для прикриття цивільних та військових об’єктів від повітряного нападу. Також може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз. Час розгортання комплексу – до 5 хвилин. Боєкомплект Панцира-С1: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядів. Ракетами можуть вражати цілі на висоті до 15 км та на відстані до 20 км; снаряди можуть летіти відстань до 4 км.

У травні 2026 року у мережі з’явилося відео, як у Москві на дах бізнес-центру Nord Star за допомогою вертольота Ми-26Т встановлюють ЗРК "Панцир".

Як пише Defense Express, у 2023 році "Панциром" у себе на даху обзавілася і будівля головного управління МВС РФ на північ від Кремля.

"Панцир" на даху будівлі головного управління МВС РФ

Загалом навколо Москви є два умовні кола ЗРК. При цьому всі "Панцирі" розташовані навколо головної фортеці міста — Кремля, і формують фактично ще одне кільце протиповітряної оборони навколо міста та в ньому.

Карта позицій ЗРК навколо та у Москві/Defense Express

Оскільки "Панцир" розташований поряд з людними місцями, росіяни створюють загрозу для своїх громадян не лише через падіння уламків, а й через низьку точність російських систем та особливості ракет "Панциря". Вони мають розгінний блок, що безконтрольно падає після відпрацювання.

Позиція ЗРК "Панцир-СМД-Е" на даху Nord Star/Defense Express

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 червня дрони також атакували НПЗ у Москві. Тоді попадання сталося до найбільшого заводу за 500 кілометрів від України. Успішну атаку підтвердив президент Володимир Зеленський. Уражений Московський НПЗ забезпечував близько 35% ринку Москви, поставляючи 40% бензину та 50% дизельного палива для регіону, а також паливо для столичних аеропортів.