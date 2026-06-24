Три функції "Шахеда", про які сперечаються: що вже дійсно є, а чого ще немає

Камери в нових дронах можуть самі розпізнавати цілі

Росіяни продовжують покращувати свої безпілотники "Шахед" зі штучним інтелектом та публікувати відео ударів. Однак справжній функціонал ворожої зброї досі викликає велику кількість суперечок.

Радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов проаналізував нові "Шахеди" та висловив свою думку про них. ЇЇ він розділив на три основні питання щодо російських БПЛА:

Розпізнавання цілей за зображенням

Такі технології, за словами експерта, вже не рідкість і багато китайських дорогих відеокамер мають функцію підсвічування цілей та їх розпізнавання.

"Працює нейронна мережа, яка показує те, чому її навчили. Камера може знайти ціль і утримувати її у фокусі. Цим нікого не здивуєш", — пояснив Бескрестнов.

Автоматичний вибір

"Аналіз цілей за пріоритетністю, вибір цілі та прийняття автономного рішення про атаку — це, безперечно, найближче майбутнє всього сегмента ударних БПЛА. Але зараз такі системи як у нас, так і у противника лише проходять перші етапи бойового випробування", — вважає експерт.

Доведення

"Реалізація доведення у крилатому БПЛА складніше завдання, ніж у роторному, але це вже реалізовано як у наших БПЛА, так і у БПЛА противника", — зазначає Бескрестнов.

Як пояснив фахівець, для роботи доведення на "Шахеді" подібна функція має бути від самого початку закладена в інтерфейсі польотного контролера.

"Технічно це можливо. Ну і, звичайно, має стабільно працювати відеоканал, адже саме оператор вказує ціль, яку потрібно атакувати", — резюмував він.

Однак, як зазначає радник міністра оборони, це лише припущення, а точно сказати про функціонал нових "Шахедів" можна буде лише після вивчення трофеїв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що історія з радіацією в уламках збитого дрона на Чернігівщині викликала тривогу.