Вогонь до небес: дрони атакували важливі для Путіна об'єкти у Криму, з'явилися відео наслідків
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Одразу над рядом місць у небо здійнялися густі клуби чорного диму
У ніч проти 21 червня у тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи. Удари безпілотників припали по важливих для ворога об’єктах.
Інформація про це була опублікована у мережі. З’явилися також фото та відео з місць подій.
Telegram-канал серед цілей безпілотників виявились:
- Керченський морський порт та промислова зона;
- Порт "Кавказ". Удар зазнав комплексу навантаження нафтопродуктів. Цей порт також служить майданчиком для накопичення вантажів та очікування перед навантаженням на пором.
- ТЕС-Термінал (TES-Terminal) — залізничний термінал перевалки та зберігання нафтопродуктів та зрідженого газу;
- Територія військової частини 98546 (630-й окремий колійний залізничний батальйон).
У Керчі сталася сильна пожежа після нальоту дронів. У паблику зазначили, що раніше місто було ретельніше захищене системами ППО. Однак після їх успішного методичного знищення ворог виявився вразливим.
Також зафіксовано ще два осередки займання: один у селищі Курортне, де розташовується об’єкт ППО.
Зокрема, про роботу ППО повідомляли у Бахчисараю, Севастополі, Сімферополі, а також Нижньогірському, Червоногвардійському та Красноперекопському районах.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 червня Крим всю ніч здригався від вибухів. Під ударом опинилися Таврійська ТЕС (Сімферопольська ПГУ-ТЕС), газорозподільна станція та інші важливі об’єкти окупантів.