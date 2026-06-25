Россия атакует украинские пляжи: военный объяснил циничный расчет врага

К ударам может быть причастно спецподразделение Путина

В последние дни в городах Украины на пляжах начали гибнуть люди в результате атак беспилотников. Возникает вопрос: почему россияне перешли именно к такому виду террора.

Полковник ВСУ, спикер оперативного командования "Юг" Владислав Волошин рассказал "Телеграфу", что атаковать людей может спецподразделение главы РФ Владимира Путина.

Почему враг выбирает пляжи

"Россияне знают, что стало жарко и на пляжах будут отдыхающие, хотя большинство из них закрыты. Многие из них оборудованы временными укрытиями, но многие люди не хотят выходить из воды и под палящим солнышком бежать в укрытие. Поэтому россияне именно на это рассчитывали и нанесли несколько ударов по пляжам, в частности, в Запорожье", – пояснил он.

По словам Волошина, для ударов по Запорожью противник часто применяет БПЛА самолетного типа "Молния", "Шахеды", КАБы. Поэтому отдыхающие, которые все же рискуют пойти на пляж, должны прислушиваться к сигналам тревоги, не пренебрегать собственной безопасностью, идти в укрытия, потому что есть плачевные прецеденты.

Владислав Волошин

Россияне испытывают новые дроны в Запорожье

"FPV-дроны в Запорожье пока были только экспериментальные. Россияне отрабатывали определенные виды вооружений, как несколько дней назад в центр Запорожья прилетели дроны, управляемые LTE-модемами, попали в общественный транспорт, магазины и учреждения рядом", — рассказал военнослужащий.

Как отметил Волошин, россияне ищут пути и методы, отрабатывают разные варианты, экспериментируют, испытывают разные виды вооружений, чтобы наносить удары с большего расстояния.

"Килзона" на юге составляет 20-25 км. В зоне сплошного поражения работают российские FPV-дроны – и на оптоволокне, и самолетного типа. Поэтому, когда идешь на пляж в Запорожье, следует знать, что может прилететь российский экспериментальный дрон", – добавил он.

Именно на юге расположено подразделение дроноводов Путина

Спикер уточнил, что на этом направлении стоит 50-я отдельная бригада беспилотных систем "Варяг" из резерва верховного главнокомандующего, главы РФ Владимира Путина. Она вооружена самыми современными образцами вооружения, испытывает новые виды дронов. У них есть, например, даже дроны на оптоволокне, летящие до 30 км.

"Враг коварен, хитер и жесток. Поэтому мы не исключаем вероятность, что он и дальше будет бить по пляжам. В частности, в Запорожье", — сказал Волошин.

Все побережье Черного моря – фактически линия фронта

Он напомнил, что Одесса находится не только под ударами "Шахедов", ежедневно туда прилетает и баллистика. Все побережье Черного моря – фактически также линия фронта. И можно ждать, что с моря прилетит все что угодно.

"Кроме того, противник начал использовать безэкипажные катера (БЭК) — морские дроны. Развитие этой отрасли сейчас и у нас, и в России идет бешеными темпами. Если в начале лета у врага, может, и не было таких дронов, то сейчас уже были случаи, что они почти к Одессе подошли", — сказал военнослужащий.

Он предупредил, что врагу ничего не помешает запустить БЭКи и по другим местам на побережье, по другим пляжам.

Россия атакует пляжи каждый день

Напомним, днем 23 июня враг атаковал побережье Одессы беспилотными летательными аппаратами. В результате удара на пляже "Отрада" погибла 26-летняя девушка.

Медики пытались реанимировать девушку. Фото: Скриншот

В четверг, 24 июня, также в светлое время суток произошел прилет российских КАБов в районе центрального пляжа в Запорожье. Ранены четыре человека, из них трое детей.

Воронка от КАБа на пляже в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

От взрыва потрескалось стекло на машинах. Фото: Запорожская ОВА

Напомним, россияне продолжают улучшать свои беспилотники "Шахед" с искусственным интеллектом и публиковать видео ударов. Однако настоящий функционал вражеского оружия до сих пор вызывает множество споров.