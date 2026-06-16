Якщо дитина постраждала під час обстрілу: деяких батьків можуть покарати

Батьки можуть отримати реальний термін

У деяких випадках батьків може чекати покарання, якщо їхня дитина постраждала під час обстрілу. Але йдеться лише про ті випадки, коли батьки повернули дітей до зони примусової евакуації.

І такий прецедент уже трапився. Про це розповіло Суспільне.

Поліція розглядає питання щодо притягнення до відповідальності матері 15-річного підлітка. Нещодавно хлопець отримав поранення середньої тяжкості під час дронового удару по селу Нижнє Солоне (11 км. від фронту) у Харківській області.

Село Нижнє Солоне

Примусова евакуація із села діє з листопада 2024 року. Голова Борівської СВА Олександр Тертишний повідомив, що близько місяця тому жінка привезла сина назад, об’їхавши блокпости.

Голова Борівської СВА Олександр Тертишний

Наразі мати та син перебувають у лікарні Харкова у середньо-тяжкому стані. За словами речника обласної поліції Людмили Прокопенко, правову оцінку діям батьків дадуть після завершення лікування підлітка та проведення експертиз. За фактами відкрито провадження за ч. 1 ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни). Покарання за цією статтею – від 8 до 12 років в’язниці.

Раніше, "Телеграф" вже повідомляв який штраф доведеться заплатити його батькам, якщо їхня дитина не ходить до школи.