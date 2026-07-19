У вогні житлові будинки, "АТБ", ТРЦ і не тільки: все про рекордну нічну атаку на Київ (фото)

У шести районах зафіксовано наслідки обстрілу

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Вночі 19 липня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. В результаті зафіксовано пошкодження житлових будинків, пожежу в гуртожитку, загоряння автомобілів та задимлення поблизу торговельного центру.

Про це у своєму Telegram-канлі повідомив мер Києва Віталій Кличко. За попередньою інформацією від КМДА, внаслідок атаки загинула одна людина.

Ще 15 людей постраждали.

За даними ЗМІ, цієї ночі було здійснено наймасовішу балістичну атаку на Київ за час повномасштабної війни. Протягом 40 хвилин Росія випустила по столиці більш ніж 40 балістичних ракет типів "Іскандер-М", "Циркон" та С-400. Це найбільша кількість балістичних ракет, застосованих проти столиці за весь час повномасштабної війни.

Деталі та наслідки атаки по районах:

У Дніпровському районі горять ТРЦ та автомобілі. Також внаслідок падіння уламків стався спалах у гуртожитку.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків горить триповерхова прибудова до адміністративної будівлі. Також пошкоджено понад десять припаркованих автомобілів. У житловому будинку поряд вибиті вікна. Крім того, є повідомлення про пожежу на території нежитлової забудови.

У Святошинському районі надійшло повідомлення про влучення по приватному житловому будинку, інформація про пожежу не підтвердилася.

У Деснянському районі спалах покрівлі нежитлової будівлі. А також у приміщенні складів.

У Солом’янському районі пожежа у будівлі супермаркету та у житловому будинку поряд. А також уламки впали біля житлового будинку за іншою адресою – пошкоджено вікна. Жителів рятують із вікон за допомогою автодрабини. Врятували чотирьох людей.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків стався спалах у багатоквартирному житловому будинку. Також на території нежитлової забудови сталася пожежа. Екстрені служби працюють.

Через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю станцію метро "Лук’янівська" тимчасово закрито. Поїзди на "зеленій" лінії проїжджають станцію без зупинки.

За даними Повітряних сил України, ворог запускав балістику столицею з Брянська.

Кореспонден "Телеграфа" Ян Доброносов показав, що відбувається у Києві після нічної атаки.

Наслідки атаки за Києвом 19 липня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки атаки за Києвом 19 липня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки атаки за Києвом 19 липня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки атаки за Києвом 19 липня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки атаки за Києвом 19 липня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки атаки за Києвом 19 липня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки атаки за Києвом 19 липня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки атаки за Києвом 19 липня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни двічі вдарили потягом "Київ — Запоріжжя".