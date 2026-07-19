В огне жилые дома, "АТБ", ТРЦ и не только: все о рекордной ночной атаке на Киев (фото)

В шести районах зафиксированы последствия обстрела

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Ночью 19 июля Россия совершила ракетную атаку на Киев. В результате зафиксированы повреждения жилых домов, пожар в общежитии, возгорание автомобилей и задымлении вблизи торгового центра.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По предварительной информации от КГГА, в результате атаки погиб один человек.

Еще семь человек пострадали. 6 раненых медики госпитализировали. Одному оказали помощь на месте.

По данным СМИ, в эту ночь была совершена самая массированная баллистическая атака на Киев за время время полномасштабной войны. В течение 40 минут Россия выпустила по столице около 40 баллистических ракет типов "Искандер-М", "Циркон" и С-400. Это самое большое количество баллистических ракет, примененных против столицы за все время полномасштабной войны.

Детали и последствия атаки по районам:

В Днепровском районе горят ТРЦ и автомобили. Также в результате падения обломков произошла вспышка в общежитии.

В Шевченковском районе в результате падения обломков горит трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждены более десяти припаркованных автомобилей. В жилом доме рядом выбиты окна. Кроме того, есть сообщения о пожаре на территории нежилой застройки.

В Святошинском районе поступило сообщение о попадании в частный жилой дом, информация о пожаре не подтвердилась.

В Деснянском районе возгорание кровли нежилого здания. А также в помещении складов.

В Соломенском районе пожар в здании супермаркета и в жилом доме рядом. А также обломки упали возле жилого дома по другому адресу – повреждены окна. Жителей спасают из окон с помощью автолестницы. Спасли четырех человек.

В Шевченковском районе, вследствие падения обломков, произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Также на территории нежилой застройки произошел пожар. Экстренные службы работают на месте.

Из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля станция метро "Лукьяновская" временно закрыта. Поезда на "зеленой" линии проезжают станцию ​ без остановки.

Согласно данным Воздушных сил Украины, враг запускал баллистику по столице из Брянска.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, что происходит в Киеве после ночной атаки.

Последствия атаки по Киеву 19 июля. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Последствия атаки по Киеву 19 июля. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Последствия атаки по Киеву 19 июля. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Последствия атаки по Киеву 19 июля. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Последствия атаки по Киеву 19 июля. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Последствия атаки по Киеву 19 июля. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Последствия атаки по Киеву 19 июля. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Последствия атаки по Киеву 19 июля. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне дважды ударили по поезду "Киев — Запорожье".