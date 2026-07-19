В огне жилые дома, "АТБ", ТРЦ и не только: все о рекордной ночной атаке на Киев (фото)
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В шести районах зафиксированы последствия обстрела
Ночью 19 июля Россия совершила ракетную атаку на Киев. В результате зафиксированы повреждения жилых домов, пожар в общежитии, возгорание автомобилей и задымлении вблизи торгового центра.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По предварительной информации от КГГА, в результате атаки погиб один человек.
Еще семь человек пострадали. 6 раненых медики госпитализировали. Одному оказали помощь на месте.
По данным СМИ, в эту ночь была совершена самая массированная баллистическая атака на Киев за время время полномасштабной войны. В течение 40 минут Россия выпустила по столице около 40 баллистических ракет типов "Искандер-М", "Циркон" и С-400. Это самое большое количество баллистических ракет, примененных против столицы за все время полномасштабной войны.
Детали и последствия атаки по районам:
- В Днепровском районе горят ТРЦ и автомобили. Также в результате падения обломков произошла вспышка в общежитии.
- В Шевченковском районе в результате падения обломков горит трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждены более десяти припаркованных автомобилей. В жилом доме рядом выбиты окна. Кроме того, есть сообщения о пожаре на территории нежилой застройки.
- В Святошинском районе поступило сообщение о попадании в частный жилой дом, информация о пожаре не подтвердилась.
- В Деснянском районе возгорание кровли нежилого здания. А также в помещении складов.
- В Соломенском районе пожар в здании супермаркета и в жилом доме рядом. А также обломки упали возле жилого дома по другому адресу – повреждены окна. Жителей спасают из окон с помощью автолестницы. Спасли четырех человек.
- В Шевченковском районе, вследствие падения обломков, произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Также на территории нежилой застройки произошел пожар. Экстренные службы работают на месте.
Из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля станция метро "Лукьяновская" временно закрыта. Поезда на "зеленой" линии проезжают станцию без остановки.
Согласно данным Воздушных сил Украины, враг запускал баллистику по столице из Брянска.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, что происходит в Киеве после ночной атаки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне дважды ударили по поезду "Киев — Запорожье".