Балістика випереджає сирену? Чому тривогу в Києві вмикають із запізненням

Росіяни підтягнули пускові установки ближче до кордонів

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Деякі кияни обурені, що під час ракетної атаки на Київ 11 липня вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги (як і в ході обстрілу 8 липня). Причина в тому, що є певні труднощі виявлення небезпеки при застосуванні росіянами ЗРК С-400, також, не виключено, що партнери України вчасно не надали інформацію.

"Телеграф" спробував дізнатися, чому не встигають дати оголошення про ракетну небезпеку. За даними Повітряних Сил України, 11 липня РФ вдарила по Україні шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області. Всі вони влучили у ціль.

Киян стривожили вибухи без тривоги

Жителі Києва обурюються, що вже другий раз поспіль вибухи лунають без оголошення небезпеки. Владу звинувачують у "пафосних заявах замість результативних дій".

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко пояснив, що балістична ракета долітає до Києва приблизно за 7 хвилин. Мало хто за умовні 10 хвилин встигне в укриття, тому необхідно "планувати своє життя таким чином, що ракети можуть прилетіти в будь-яку хвилину", пише нардеп.

Партнери не надають вчасно інформацію про атаку?

Як стало відомо "Телеграфу" із власних джерел, причиною відсутності сигналу тривоги в Києві могло стати ненадання відповідної інформації від партнерів. Українські військові постійно співпрацюють з іноземними колегами, покладаючись на дані, в тому числі й чужих розвідок.

Як вдалося дізнатися нашому виданню, цього разу вчасного сигналу з супутників не надійшло. Можливо, був вплив погодних умов, можливо — певні запобіжні заходи ворога, адже він також маскується. Однак українські військові все одно роблять все можливе, аби якомога оперативніше інформувати населення про ймовірну небезпеку.

Наслідки удару по Києву. Фото: Ян Доброносов

В дорозі утворилася велика вирва. Фото: Ян Доброносов

Росія атакувала С-400 — в чому складність виявлення небезпеки

Як пояснив "Телеграфу" військовий експерт Сергій Грабський, коли ведуться активні атаки по російській території, складно зрозуміти, з якою метою Росія запускає ракети комплексів С-300 і С-400. Їх можуть використовувати як для знищення безпілотників, так і для ударів по наземних об’єктах на нашій території.

"Наприклад, ми сьогодні (11 липня, — ред.) валили (атакували дронами, — ред.) через Бєлгород, тож було незрозуміло по кому С-400 працював. Поки по нас не прилетіло ще до оголошення тривоги", — пояснив Грабський.

ЗРК С-400. Фото: Вікіпедія

Для довідки: С-400 "Тріумф" — це російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) великого і середнього радіуса дії. Призначений для знищення літаків, балістичних і крилатих ракет. Під час війни РФ використовує його також для терористичних ударів по наземних цілях в українських містах

Росія застосувала балістику з дуже коротким часом підльоту, — Братчук

Як пояснив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі "Київ24", під час атаки на Київ 11 липня сигнал тривоги пролунав лише після перших вибухів, тому що Росія застосувала балістику з дуже коротким часом підльоту. За його словами, ворог підтягнув пускові установки ближче до кордону, зокрема в Брянську область, тому часу на реагування стало ще менше.

"Найголовніше, балістичні ракети дуже погано фіксуються. Тому сигнал повітряної тривоги пролунав вже після того, як перші вибухи пролунали у столиці", — зазначив він.

Росія й надалі робитиме ставку на балістичні ракети для ударів по столиці та інших регіонах України. Протидіяти цьому можна ударами на випередження, зокрема знищенням пускових установок, що ворог розмістив у прикордонній Брянській області.

Що сказали у КМВА

"Телеграф" вирішив звернутися за роз'ясненням до Київської міської військової адміністрації. У пресслужбі відомства зазначили, що адміністрація є таким самим користувачем інформації про оголошення повітряної тривоги, як і звичайні містяни. Також там порекомендували звернутися із подібним питанням до ДСНС.

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає Київ після ударів балістикою 11 липня. У Дарницькому районі посеред дороги утворилася велика вирва, пошкоджено зоомагазин, аптеку та інші будівлі. В ході нічного удару РФ по Києву поранено 11 людей.