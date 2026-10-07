У Прилуках триває розбір завалів, кількість жертв зросла, серед постраждалих багато дітей (фото)

Ворог вбиває мирних українців

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Вночі та зранку у середу, 7 жовтня, Росія атакувала Україну ракетами та дронами. На Чернігівщині ракета поцілила у житлову п'ятиповерхівку, є загиблі, також росіяни вбили людей у ​​Києві, Кременчуці, Олександрії.

Оновлено 10:15 Відомо вже про п'ятьох загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці у Прилуках, — В'ячеслав Чаус. Щонайменше 26 людей поранено, зокрема пʼятеро дітей, поінформував президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, кількість жертв може бути більшою. Відповідні служби працюють — розбирають завали. Трьох людей вдалося врятувати. Серед них — дитина", — повідомили в ОВА.

Рятувальна операція. Фото: ДСНС

Дитяча подушечка на руїнах. Фото: ДСНС

Оновлено 9:30 Відомо вже про чотирьох загиблих внаслідок російської атаки по багатоповерхівці у Прилуках, — ДСНС. Ще 20 людей травмовані, серед них — троє дітей.

Ракета знесла частину верхнього поверху. Фото: ДСНС

У Дарницькому районі Києва серед житлових будинків виявили нездетоновану балістичну ракету, яку ворог цієї ночі запустив по Києву. ДСНС та поліція проводять складне розмінування, фахівці вилучать бойову частину та транспортують її на полігон, де знешкодять.

Ракета, що не здетонувала, посеред Києва. Фото: Нацполіція

"Телеграф" розповідає про наслідки чергового терористичного удару Росії по Україні. За даними моніторингових груп, ворог використав для атаки балістичні та гіперзвукові ракети, крилаті ракети та безпілотники.

Прилуки

Зранку росіяни поцілили ракетою в п'ятиповерхівку в одному з мікрорайонів міста Прилуки Чернігівської області, повідомляє глава Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус. Попередньо, вже відомо про загиблих і поранених. Залучені всі служби, триває розбір завалів.

Як повідомив начальник Прилуцького райвідділу поліції Владислав Стоянов, станом на 8:20 відомо про двох загиблих та сімох поранених. У Прилуках‍​‌‌‌​​ також​​​‌‌‌ значно​​‌​​‌ пошкоджено‌​‌​‌‌ історичну будівлю Центру дитячої творчості.

Ракета влучила просто у дім. Фото: ДСНС

Пошкоджено‌​‌​‌‌ історичну будівлю Центру дитячої творчості. Фото: Прилуки Оперативні

Люди спали у своїх квартирах, коли в дім влетіла російська ракета. Фото: Суспільне

Руйнування значні. Фото: Нацполіція

Будинок розтрощено. Фото: Нацполіція

Кременчук

Під час масованої ракетної атаки зафіксовано влучання по житловому району у Кременчуці, поінформував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За попередньою інформацією, двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення. Рятувальна операція триває.

Пошкоджений дім. Фото: t.me/poltavskaOVA

Російська ракета впала у дворі. Фото: t.me/poltavskaOVA

Знищено також авто. Фото: t.me/poltavskaOVA

Місце прильоту. Фото: t.me/poltavskaOVA

Пошкоджені багатоповерхівки. Фото: t.me/poltavskaOVA

У місті пошкоджено багатоквартирні будинки. Також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі.

Дніпро

Росія атакувала Дніпро балістичними ракетами. Внаслідок атаки пошкоджені промислове підприємство, багатоквартирні будинки, спортивний клуб, повідомив голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Майже 20 разів ворог атакував три райони безпілотниками та ракетами, двоє людей дістали поранень.

Київ

Вночі у середу, 7 жовтня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Наслідки атаки зафіксовано у двох районах. У Дарницькому районі загинуло двоє людей. Там внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі.

Чпстину столиці після атаки затягнув дим. Фото: Ян Доброносов

Пожежа на складах у Подільському районі. Фото: Ян Доброносов

Запоріжжя

Глава Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив, що росіяни атакували обʼєкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг.

Олександрія та Світловодськ

Вранці ворог дронами та ракетами атакував Олександрію та Світловодськ Кіровоградської області. В Олександрії є влучання у підприємство, загинула одна людина, троє людей травмовані, ще двоє не виходять на зв'язок, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Сталося також загоряння даху приватного житлового будинку.

У Світловодську зафіксовано падіння уламків на відкритій території. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки удару росіян по Києву в ніч на 7 жовтня. Пожежа охопила складські приміщення.