Росія атакувала Київ балістикою, є загиблі. Як виглядає місце одного з прильотів (репортаж Яна Доброносова)
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Росія продовжує терористичні атаки
Вночі у середу, 7 жовтня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Пролунали вибухи, наслідки нічної атаки зафіксовано у чотирьох районах, відомо про двох загиблих.
У КМВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки в Дарницькому районі загинуло двоє людей. Там уламки впали на території гаражного кооперативу.
Також виникла масштабна пожежа на складських приміщеннях у Подільському районі. В Оболонському районі є влучання на територію нежитлової забудови. У Шевченківському — також влучання на територію нежитлової забудови.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав пожежу у Подільському районі. Вогонь охопив цілий склад.
Напередодні українців попередили, що Росія готова завдати масованого удару по Україні. У вечірньому зверненні 6 жовтня президент України Володимир Зеленський, пославшись на оновлені дані розвідки, закликав не ігнорувати тривоги та одразу спускатися в укриття.
Ввечері, через високу загрозу атаки, багато киян зібралися у метро. Люди ховають від ворожих ракет дітей та тварин.
Ще ввечері росіяни підняли в повітря бомбардувальники Ту-160 в Іркутській області. Крилаті ракети ворога зайшли у повітряний простір України близько 6 години ранку 7 жовтня. Працюють Сили ППО. Станом на 6:45 карта повітряних тривог виглядає таким чином:
Як повідомляв "Телеграф", вночі та зранку 6 жовтня Москву та область атакували сотні дронів. Виникла масштабна пожежа на Лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Володарська", ворожу столицю також охопив авіаколапс.