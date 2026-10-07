Фото дня. Як кияни з дітьми та тваринами спали вздовж колій метро
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Росіяни воюють проти українців без жодних правил та людяності
Після попереджень про високу загрозу масованого російського удару по Києву, багато людей провели ніч у метро. Ховаючись від російських ракет, кияни спустилися у підземку з дітьми та домашніми улюбленцями.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав чергову ночівлю киян в метро через ворожий обстріл. Уздовж платформи та колій на підлозі, підклавши спортивні килимки чи ковдри, лежать десятки людей, які намагаються відпочити в умовах чергової терористичної атаки РФ на Київ.
Можна побачити кілька наметів, але більшість влаштувалися на ночівлю просто на підлозі. Люди накриваються пледами, приносять з собою подушки.
Поруч з ними — дитяче взуття, пляшки з водою, особисті речі та навіть переноска для домашніх улюбленців. Цей промовистий кадр є черговим свідченням, що Росія воює з мирними людьми, намагаючись вбити якомога більше українців.
Наслідки атаки на Київ 7 жовтня — є загиблі
Вночі у середу, 7 жовтня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Наслідки атаки зафіксовано у чотирьох районах. У Дарницькому районі загинуло двоє людей. Там внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі.
Як повідомляв "Телеграф", вночі та зранку 6 жовтня Москву та область атакували сотні дронів. Виникла масштабна пожежа на Лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Володарська", ворожу столицю також охопив авіаколапс.