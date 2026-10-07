Укр

В Прилуках идет разбор завалов, количество жертв возросло, среди пострадавших много детей (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Последствия очередного удара РФ по Украине Новость обновлена 07 октября 2026, 10:26
Последствия очередного удара РФ по Украине. Фото Коллаж "Телеграф"

Враг убивает мирных украинцев

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Ночью и утром в среду, 7 октября, Россия атаковала Украину ракетами и дронами. На Черниговщине ракета попала в жилую пятиэтажку, есть погибшие, также россияне убили людей в Киеве, Кременчуге, Александрии.

Обновлено 10:15 Известно уже о пяти погибших из-за ракетного удара по многоэтажке в Прилуках, — Вячеслав Чаус. По меньшей мере 26 человек ранены, в том числе пятеро детей, проинформировал президент Украины Владимир Зеленский.

"К сожалению, количество жертв может быть больше. Соответствующие службы работают — разбирают завалы. Трех человек удалось спасти. Среди них — ребенок", — сообщили в ОВА.

Россия ударила ракетой по дому в Прилуках 7.10.2026
ГСЧС спасают жителей поврежденного дома. Фото: ГСЧС
Россия ударила ракетой по дому в Прилуках 7.10.2026
Детская подушечка на руинах. Фото: ГСЧС

Обновлено 9:30 Известно уже о четырех погибших в результате российской атаки по многоэтажке в Прилуках, — ГСЧС. Еще 20 человек травмированы, среди них трое детей.

Россия ударила ракетой по дому в Прилуках 7.10.2026
Ракета снесла часть верхнего этажа. Фото: ГСЧС

В Дарницком районе Киева среди жилых домов обнаружили несдетонировавшую баллистическую ракету, которую враг этой ночью запустил по Киеву. ГСЧС и полиция проводят сложное разминирование, специалисты уберут боевую часть и транспортируют ее на полигон, где обезвредят.

Несдетонировавшая российская ракета в Киеве
Несдетонировавшая российская ракета в Киеве. Фото: Нацполіція

"Телеграф" рассказывает о последствиях очередного террористического удара России по Украине. По данным мониторинговых групп, враг использовал для атаки баллистические и гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты и беспилотники.

Прилуки

Утром россияне попали ракетой в пятиэтажку в одном из микрорайонов города Прилуки Черниговской области, сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. Предварительно уже известно о погибших и раненых. Вовлечены все службы, продолжается разбор завалов.

Как сообщил начальник Прилуцкого райотдела полиции Владислав Стоянов, по состоянию на 8:20 известно о двух погибших и семерых раненых. В Прилуках ‍‌‌‌​ также ‌‌‌ значительно‌‌ повреждено‌‌‌‌ историческое здание Центра детского творчества.

Россия ударила ракетой по дому в Прилуках 7.10.2026
Ракета попала прямо в дом. Фото: ГСЧС
Россия атаковала Прилуки 7 октября 2026 года, последствия
Повреждено‌‌‌‌ историческое здание Центра детского творчества. Фото: Прилуки Оперативные
Россия ударила ракетой по дому в Прилуках 7.10.2026
Люди спали в своих квартирах, когда в дом влетела российская ракета. Фото: Общественное
Россия ударила ракетой по дому в Прилуках 7.10.2026
Разрушения значительные. Фото: Нацполиция
Россия ударила ракетой по дому в Прилуках 7.10.2026
Дом разбит. Фото: Нацполиция

Кременчуг

Во время массированной ракетной атаки зафиксировано попадание по жилому району в Кременчуге, сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дяковнич. По предварительной информации, два человека погибли, еще семеро получили ранения. Спасательная операция продолжается.

Россия атаковала Кременчуг 7.10.2026, последствия
Поврежден дом. Фото: t.me/poltavskaOVA
Россия атаковала Кременчуг 7.10.2026, последствия
Российская ракета упала во дворе. Фото: t.me/poltavskaOVA
Россия атаковала Кременчуг 7.10.2026, последствия
Уничтожены также авто. Фото: t.me/poltavskaOVA
Россия атаковала Кременчуг 7.10.2026, последствия
Место прилета. Фото: t.me/poltavskaOVA
Россия атаковала Кременчуг 7.10.2026, последствия
Повреждены многоэтажки. Фото: t.me/poltavskaOVA

В городе повреждены многоквартирные дома. Также враг попал в одно из предприятий в Кременчугском районе.

Днепр

Россия атаковала Днепр баллистическими ракетами. В результате атаки повреждены промышленное предприятие, многоквартирные дома, спортивный клуб, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Почти 20 раз враг атаковал три района беспилотниками и ракетами, два человека получили ранения.

Киев

Ночью в среду, 7 октября, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Последствия атаки зафиксированы в двух районах. В Дарницком районе погибли два человека. Там в результате атаки возник пожар в гаражном кооперативе.

Россия атаковала Киев 7.10.2026
Четверть столицы после атаки затянул дым. Фото: Ян Доброносов
Россия атаковала Киев 7.10.2026
Пожар на складах Подольского района. Фото: Ян Доброносов

Запорожье

Глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин сообщил, что россияне атаковали объект транспортной инфраструктуры Запорожья. Из-за последствий атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог.

Александрия и Светловодск

Утром враг дронами и ракетами атаковал Александрию и Светловодск Кировоградской области. В Александрии есть попадание в предприятие, погиб один человек, три человека травмированы, еще двое не выходят на связь, сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Произошло также возгорание крыши частного жилого дома.

В Светловодске зафиксировано падение обломков на открытой территории. Обошлось без пострадавших.

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия удара россиян по Киеву в ночь на 7 октября. Пожар охватил складские помещения.

Теги:
#Атака #Прилуки #Кременчук #Ракети #Загиблі