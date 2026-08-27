Працює навіть без світла: українець зібрав дерев’яну бігову доріжку та став зіркою мережі (відео)

Винахідливий винахідник використовував підручні матеріали

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У мережі стало популярним відео, на якому українець показав процес створення саморобної бігової доріжки, яка працює без електрики. Унікальність цієї конструкції полягає в тому, що вона практично повністю виконана з дерева.

Відповідне відео чоловік опублікував на своїй сторінці у TikTok. За короткий час ролик став вірусним, набрав понад півмільйона переглядів та отримав понад 30 тисяч лайків.

За словами автора проекту, в основі незвичайної конструкції — міцний каркас, вали з підшипниками і полотно, що рухається, яке обертається під час ходьби або бігу. Ще одна особливість – відсутність двигуна. Полотно рухається за допомогою самої людини при ходьбі або бігу.

Для складання саморобної бігової доріжки знадобилися металеві та дерев’яні елементи для створення каркасу, а також кріплення, ролики та полотно із зносостійкого матеріалу.

Для початку було визначено розміри доріжки та зручну ширину для кроку, а також продумано зручний кут нахилу. Далі чоловік зробив раму, встановив опори, потім установка валів і підшипників і монтаж полотна.

Останній етап — перевірка та безпека конструкції та додавання гумових накладок на опори для запобігання ковзанню та захисту підлог.

Таким чином, українець показав, що буквально із підручних матеріалів своїми руками можна створити механічну бігову доріжку, яка працюватиме навіть за умов відсутності електроенергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українка розповіла, скільки їй коштувало будівництво вуличного туалету своїми руками.