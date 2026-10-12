"Черпает сажу, как ложкой": украинец изобрел чудо-устройство для очистки дымоходов

На изготовление одного уходит три-четыре дня

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Сергей Любицкий из Клубовки в Хмельницкой области разработал устройство, которое очищает дымоходы от сажи. Он подал заявку на патентование изделия как полезной модели и теперь ждет решения.

Об этом сообщает "Суспільне. Хмельницький". По словам мужчины, задумка пришла ему в голову еще четыре года назад, а заявку на патент подал в этом году.

Как работает устройство

Ротор собирает сажу и выдувает ее в сторону. Изобретатель говорит, что его конструкция работает иначе, чем другие устройства для очистки.

"Объясняя, чем его ротор отличается от крыльчатки, Сергей Любицкий сказал: "Нужно чистить сажу по весне, профилактику делать каждый год, потому что как заложить потом, тогда уже не почистите, надо будет руками влезать. Таких роторов, как у меня нет, априори нет. Это я придумал и все. Новизна в том, что это не "крыльчатка". Крыльчатка сглаживает, она не черпает, она не выбирает. То, что она может, она чуть-чуть протянет, покажет, что сажа идет. Она не исчерпает ее. А тут, как ложками черпает, выбирает сажу мощно".

Конструкция из подручных материалов

Для устройств изобретатель подбирает легкий металл и доступные материалы. Трубочки он сделал из поручня от кровати, а еще одну часть конструкции – из карниза.

"Кажется, возьми арматуру: нагнул, приварил – и все. Нет. Все должно быть сделано по-человечески. Людям работать, людям таскать его", – объяснил Любицкий.

Сергей Любицкий рассказал о принципе работы его изобретения, октябрь 2026 года. Фото: "Суспільне. Хмельницький"

Планы на производство и новые разработки

Изобретатель рассказал, что уже десять устройств нашли владельцев. На изготовление одного уходит три-четыре дня. Сейчас ему помогает друг, но для расширения производства нужны сварщик, слесарь и чертежник. Любицкий также планирует обучить работника изготавливать роторы.

Уже десять устройств нашли владельцев / Фото: "Суспільне. Хмельницький"

За четыре года работы Любицкий прочистил этим устройством более трех тысяч дымоходов в Изяславской и Белогорской общинах. Среди следующих задумок – испытать тройную крыльчатку в закрытом диффузоре.

Сергей Любицкий / Фото: "Суспільне. Хмельницький"

Сейчас устройство работает от электросети. Автономный вариант на базе бензопилы Любицкий только планирует создать – это еще не готовая функция изделия.

Сергей Любицкий разработал устройство, которое очищает дымоходы от сажи / Фото: "Суспільне. Хмельницький"

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