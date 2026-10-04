Краще за IKEA: українка здивувала креативом з коробками від "Нової пошти"

Для створення затишку та унікального інтер’єру потрібні не так великі гроші, як творчий підхід

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В епоху тренду на усвідомлене споживання, перероблювання та розумну економію дедалі більшу популярність набирає апсайклінг. Це творче перетворення непотрібних речей, матеріалів чи відходів на нові корисні, чи естетичні вироби.

Українка Олена Шерстюк продемонструвала яскравий приклад того, як звичайна пакувальна тара може перетворитися на гарний та функціональний стелаж для речей. У якості матеріалів вона обрала картонні коробки з-під посилок "Нової пошти".

"2011: шкода, що в Україні немає ІКЕА, так хочеться меблі, як у блогерів у тренді

2026: ІКЕА? Пфф! Ось коробки "Нова пошта" — це тренд, і речі в них перевеземо, і шафу з них зробимо", — зазначила Олена, прикріпивши знімки своєї "творчості".

Коробки з-під посилок/Фото: threads.com/@sherstiuk.olena

Готовий стилаж для одягу/Фото: threads.com/@sherstiuk.olena

Цікаво, що "Нова пошта" прокоментував пост Олени.

"Коли руки ростуть звідки треба, навіть коробки стають меблями", — написала "Нова пошта".

Як працює тренд?

Екологічність: Проєкт підтримує філософію "zero waste" (нуль відходів), даючи друге життя матеріалам, які б інакше вирушили на звалище.

Проєкт підтримує філософію "zero waste" (нуль відходів), даючи друге життя матеріалам, які б інакше вирушили на звалище. Доступність: Собівартість подібного виробу мінімальна — по суті, використовуються підручні матеріали та безкоштовні (або вже наявні вдома) коробки.

Собівартість подібного виробу мінімальна — по суті, використовуються підручні матеріали та безкоштовні (або вже наявні вдома) коробки. Індивідуальність: Саморобні меблі хороші тим, що розміри, кількість полиць та форму можна ідеально підігнати під параметри конкретної кімнати чи ніші.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пляшки з-під шампуню можуть стати в пригоді у побуті. За їхньою звичною формою ховається готовий ресурс для дому та саду.