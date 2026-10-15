Чотири сценарії зими в Україні: до чого пропонують готуватися аналітики

Експерти врахували погоду та відключення світла й тепла

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Тривалі відключення світла, перебої з опаленням і водою та додаткові витрати можуть ускладнити українцям зиму 2026–2027 років. Масштаб наслідків залежатиме від поєднання стану енергосистеми, погодних умов і можливостей родин долати перебої.

Чотири варіанти розвитку ситуації аналітики ACAPS розглянули у звіті від 23 вересня. Документ охоплює жовтень 2026-го — березень 2027 року.

Які сценарії розглядають

Масштабні перебої та суворий холодний сезон. Найважче поєднання: втрата електрики може супроводжуватися зупинкою опалення й водопостачання, замерзанням труб та складнішими ремонтами. Тривала відсутність послуг здатна змусити людей виїжджати.

Масштабні відключення та тепла погода. Наслідки холодів слабші, ремонти простіші, але тривалі відключення продовжують порушувати повсякденне життя. Вирішальне значення має тривалість перебоїв.

Нижчий рівень перебоїв та сувора зима. Електросистема залишається керованішою, проте холоди й обмеження газопостачання посилюють ризики для опалення.

Нижчий рівень перебоїв та м’який сезон. Наслідки найменші, але повної стабільності немає. У третьому й четвертому сценаріях автори допускають планові відключення менш ніж на 16 годин на добу.

Це умовні характеристики сценаріїв, а не прогноз погоди чи майбутніх графіків відключень. Протягом сезону ситуація може змінюватися.

Відключення електрики. Фото: Згенеровано ШІ

Що врахувати під час підготовки

Практична підготовка починається з перевірки конкретного житла. Варто з’ясувати, що працюватиме без електрики: опалення, подача води, плита, зв’язок. Наприклад, наявність газу сама собою ще не відповідає на питання, чи працюватиме котел: це потрібно перевірити для своєї моделі.

Для мешканців багатоповерхівок корисно уточнити в управителя або ОСББ, яке обладнання будинку має резервне живлення та як повідомлятимуть про аварії. Домовленості про допомогу з водою й необхідними покупками особливо важливі для сусідів, яким складно пересуватися сходами.

Резервне обладнання також варто перевірити заздалегідь: чи заряджається акумулятор, що саме він може живити та на скільки часу його вистачає. Планувати покупки доцільно під конкретну потребу — освітлення, зв’язок або роботу необхідного приладу.

Окремо потрібен сімейний план на випадок тривалої відсутності тепла й води: де можна тимчасово зупинитися, як туди дістатися та хто допоможе залежним від догляду близьким. Такий план дає змогу ухвалювати рішення за станом житла й потребами родини, не чекаючи, поки побутові труднощі стануть критичними.

Нагадаємо, українка показала у TikTok, які покупки допомагають їй переживати блекаути та скільки коштує облаштувати побут на випадок тривалих відключень. У її списку є навіть портативний душ.