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Скільки годин світла на добу потрібно, щоб у кранах не зникла вода

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Без електрики стабільна робота насосного обладнання ускладнюється
Без електрики стабільна робота насосного обладнання ускладнюється. Фото Колаж "Телеграфу"

Під час блекаутів стабільне водопостачання залежить від резервного живлення

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Масштабні відключення електроенергії можуть вплинути не лише на освітлення осель, а й на доступ до води. Якщо електроенергія у квартирах є хоча б чотири-вісім годин на добу, насосні станції, найімовірніше, зможуть працювати, адже водопостачання належить до критично важливих потреб.

Про це "Телеграфу" розповів віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира. За його словами, у разі масштабного знеструмлення насосні станції доведеться переводити на генератори. Однак вони не зможуть забезпечувати роботу цілодобово, тому подавати воду можуть лише кілька годин на день.

Детальніше у матеріалі: "Без води та каналізації? Чому найгірший сценарій для Києва вважають малоймовірним".

Таким чином, основна загроза для стабільного водопостачання пов’язана не з нестачею води, а з перебоями електроенергії. Саме від можливості живити насосне обладнання залежатиме, чи зможуть мешканці столиці користуватися водою у звичному режимі.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи можуть запровадити графіки подачі води в разі тривалих відключень електроенергії.

Теги:
#Водопостачання #Відключення світла