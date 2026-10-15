Без світла, але з феном і пралкою: українка показала, як підготувалася до блекаутів

Деякі покупки можуть здивувати

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Підготовка до зими без світла, води та опалення може вимагати чималих витрат. Українці шукають способи зробити тривалі відключення менш відчутними, але деякі рішення обходяться в десятки тисяч гривень.

Українка показала у TikTok, які покупки допомагають їй переживати блекаути та скільки коштує облаштувати побут на випадок тривалих відключень. У її списку є як недорогі речі для щоденного комфорту, так і техніка, на яку довелося витратити значну суму.

Портативний душ на випадок відключення води

Коли з кранів перестає текти вода, звичні побутові справи перетворюються на проблему. Саме після чергового відключення водопостачання авторка відео вирішила нарешті придбати річ, яку довго відкладала.

Йдеться про портативний душ за 479 гривень. Дівчина зізналася, що раніше не наважувалася на цю покупку, але зрештою терпець урвався.

Портативний душ

Система резервного живлення

Основою підготовки до блекаутів для українки стала система резервного живлення, яку вона придбала ще минулої зими. За її словами, пристрій допомагає підтримувати роботу опалення та користуватися побутовою технікою.

"Інвертор, який забезпечує мені опалення, фен, навіть віджимання пралки він якось потягнув", — розповіла авторка відео.

Система коштувала 20 тисяч гривень. На відміну від готових портативних станцій на кшталт EcoFlow, вона складається з окремих компонентів: акумулятора, інвертора, зарядного пристрою та контролера.

Дівчина стверджує, що в неактивному режимі системи вистачає до 10 годин використання, а в активному — приблизно на шість. Також вона може стежити за зарядом і роботою обладнання через телефон.

Система резервного живлення

Пилосос і лампи з Китаю

Окрему увагу українка приділила техніці, яка дозволяє підтримувати звичний побут навіть без електроенергії.

Зокрема, вона придбала акумуляторний пилосос за 19 тисяч гривень. Він працює від власного акумулятора, тому для прибирання не потрібно підключатися до розетки.

"Не знаю, як щодо зарядженої техніки, але вдома в мене тепер хоча б завжди чисто", — пожартувала дівчина.

Акумуляторний пилосос

Ще одна необхідна річ — павербанки, які дівчина придбала за 3 000 грн. Один із них, за словами авторки відео, здатний заряджати навіть MacBook.

Павербанк

Для тривалих відключень, які можуть сягати 12 годин, вона також підготувала додаткове освітлення. Лампи замовляла з Китаю приблизно по 50 гривень за штуку.

Лампа

За підрахунками авторки відео, загальна сума її покупок становить 42 979 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштують різні варіанти резервного живлення для будинку.