Четыре сценария зимы в Украине: к чему предлагают готовиться аналитики

Эксперты учли погоду и отключения света и тепла

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Длительные отключения света, перебои с отоплением и водой и дополнительные расходы могут усложнить украинцам зиму 2026-2027 годов. Масштаб последствий будет зависеть от сочетания состояния энергосистемы, погодных условий и возможностей семей преодолевать перебои.

Четыре варианта развития ситуации аналитики ACAPS рассмотрели в отчете от 23 сентября. Документ охватывает октябрь 2026-го — март 2027 года.

Какие сценарии рассматривают

Масштабные перебои и суровый холодный сезон. Самое тяжелое сочетание: потеря электричества может сопровождаться остановкой отопления и водоснабжения, замерзанием труб и ремонтом. Длительное отсутствие услуг способно вынудить людей уезжать.

Масштабные отключения и теплая погода. Последствия холодов слабее, ремонты попроще, но длительные отключения продолжают нарушать повседневную жизнь. Решающее значение имеет длительность перебоев.

Более низкий уровень перебоев и суровая зима. Электросистема остается более управляемой, однако холода и ограничения газоснабжения усиливают риски для отопления.

Более низкий уровень перебоев и мягкий сезон. Последствия самые маленькие, но полной стабильности нет. В третьем и четвертом сценариях авторы допускают плановые отключения менее чем на 16 часов в сутки.

Это условные характеристики сценариев, а не прогноз погоды или будущих графиков отключений. В течение сезона ситуация может изменяться.

Отключение электричества. Фото: Сгенерированы ИИ

Что учесть при подготовке

Практическая подготовка начинается с проверки конкретного жилья. Следует выяснить, что будет работать без электричества: отопление, подача воды, плита, связь. Например, наличие газа само по себе еще не отвечает на вопрос, будет ли котел работать: это нужно проверить для своей модели.

Для жильцов многоэтажек полезно уточнить у управляющего или ОСМД, какое оборудование дома имеет резервное питание и как будут сообщать об авариях. Договоренности о помощи с водой и необходимыми покупками особенно важны для соседей, которым сложно передвигаться по лестнице.

Резервное оборудование также следует проверить заранее: заряжается ли аккумулятор, что он может питать и на сколько времени его хватает. Планировать покупки целесообразно под конкретную потребность – освещение, связь или работу необходимого прибора.

Отдельно нужен семейный план на случай длительного отсутствия тепла и воды: где можно временно остановиться, как добраться туда и кто поможет зависимым от ухода близким. Такой план позволяет принимать решения по состоянию жилья и нуждам семьи, не дожидаясь, пока бытовые трудности станут критическими.

Напомним, украинка показала в TikTok, какие покупки помогают ей переживать блэкауты и сколько стоит обустроить быт на случай длительных отключений. В ее списке есть даже портативный душ.