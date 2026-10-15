Ліфт під час блекауту — задоволення не з дешевих: скільки коштує автономне живлення

Скільки доведеться витратити мешканцям багатоповерхівки

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Під час відключень світла мешканці багатоповерхівок ризикують залишитися без ліфта на кілька годин. Щоб підйомник продовжував працювати, ОСББ можуть встановити генератор або потужну акумуляторну систему, але в обох випадках йдеться про сотні тисяч гривень.

Скільки коштує обладнання для пасажирського ліфта, чому не кожен генератор підійде для його роботи та який бюджет потрібно закладати на резервне живлення — "Телеграф" розбирався на прикладах українського ринку.

Чому не кожен генератор зможе запустити ліфт

На перший погляд, проблема здається простою: коли зникає електроенергія, достатньо під'єднати ліфт до генератора. Проте на практиці все залежить від потужності двигуна, особливостей електроніки та пускових струмів — навантаження, яке виникає під час запуску обладнання.

Як пояснює компанія "СІТІ ЛІФТ" у матеріалі про резервне живлення підйомників, для сучасного пасажирського ліфта вантажопідйомністю 400–630 кг, розрахованого на чотирьох-восьмох людей, може знадобитися джерело живлення потужністю 10–20 кВт. Для старіших моделей без плавного пуску вимоги можуть сягати 30–40 кВт.

Є й інша особливість. За даними "СІТІ ЛІФТ", генератор із системою автоматичного введення резерву після зникнення напруги запускається та перемикає живлення приблизно за 30–60 секунд. Для цього потрібні не лише сама електростанція, а й відповідна автоматика та професійне підключення.

Крім того, деякі сучасні енергоефективні ліфти повертають надлишкову енергію в електричну систему під час гальмування. Такі моделі потребують особливо ретельного підбору резервного живлення, оскільки сумісність генератора з ліфтом має перевіряти фахівець.

Скільки коштує генератор для ліфта

На українському ринку є дизельні генератори різної потужності, які розглядають для резервного живлення багатоквартирних будинків. Наприклад, у каталозі EnergoPoint представлені такі варіанти:

EnerSol STRO-30E, 20 кВт — 198 835 грн.

EnerSol STRO-30E

Vitals Professional EWI 30-3RS.100B, 30 кВт — 389 499 грн.

Vitals Professional EWI 30-3RS.100B

WattStream WS33-RS, 24 кВт — 381 938 грн.

WattStream WS33-RS

Це ціни на саме обладнання, а не готову систему резервного живлення ліфта. До бюджету потрібно додати витрати на проєктування, монтаж, автоматику перемикання, облаштування місця встановлення та підготовку до експлуатації.

Також потрібно враховувати пальне й регулярне технічне обслуговування. Дизельний генератор може працювати протягом тривалого відключення, але фактична автономність залежить від витрати пального та об'єму бака.

Акумуляторна система може коштувати майже 300 тисяч гривень

Альтернативою генератору може стати система резервного живлення на основі інвертора та акумуляторів. Коли електроенергія зникає, обладнання автоматично переходить на живлення від батарей, а після відновлення електропостачання повертається до звичайного режиму. На відміну від генератора, така система не потребує пального, не створює вихлопних газів і працює значно тихіше.

За даними українського магазину LogicPower, система резервного живлення для пасажирських ліфтів ємністю 5120 Wh коштує 297 275 грн. Виробник заявляє, що вона може забезпечувати роботу підйомника понад п'ять годин. Комплект для вантажних ліфтів ємністю 11 776 Wh коштує 351 325 грн і, за інформацією компанії, розрахований на дев'ять і більше годин автономної роботи. Фактична тривалість залежить від навантаження та характеристик ліфта.

Система резервного живлення для пасажирських ліфтів

Система резервного живлення для вантажних ліфтів

Ще одна перевага таких систем — автоматичне керування. Вбудований контролер стежить за рівнем заряду акумуляторів і може обмежувати роботу обладнання, якщо запас енергії стає критично низьким. За потреби систему також можна масштабувати для підключення кількох ліфтів або доповнити сонячними панелями.

Чому резервне живлення всього будинку коштує дорожче

Для мешканців багатоповерхівки робота ліфта — лише частина проблеми. Під час відключень можуть зупинятися насоси водопостачання й опалення, а також освітлення місць загального користування. Якщо ОСББ хоче забезпечити роботу всіх цих систем, бюджет зростає.

За даними ТСН, орієнтовні витрати на облаштування резервного живлення для ліфта, насосів та місць загального користування становлять:

інвертор потужністю 5–15 кВт — 40–120 тис. грн;

акумуляторні батареї — 150–400 тис. грн;

монтаж і комутація — 30–80 тис. грн.

Загальна вартість такого проєкту, за оцінкою видання, зазвичай становить щонайменше 220–250 тис. грн і може перевищувати 500 тис. грн. Остаточна сума залежить від поверховості будинку, потужності обладнання та того, скільки часу воно має працювати без електромережі.

Проте навіть резервне живлення не завжди гарантує автономність на весь період відключення. Мешканці київських будинків повідомляли, що базового комплекту іноді вистачало лише на чотири-шість годин. Для довшої роботи потрібні додаткові акумулятори, які збільшують витрати.

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