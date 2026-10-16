Цар-балкон проти блекауту: в Одесі здивували захистом від відключень світла (фото)

Таке рішення справді може допомогти пережити перебої з електропостачанням

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В Одесі до можливих відключень світла підготувалися незвичайно: балкон багатоповерхівки закрили сонячними панелями. На фасаді встановили кілька темних модулів – вони займають майже всю площу балкону.

Відповідне фото було опубліковано у соцмережах. Така система дозволяє мешканцям виробляти власну електроенергію та менше залежати від централізованого електропостачання.

Панелі виробляють електрику у світлий час доби. Якщо є акумулятори, накопичену енергію можна використовувати після заходу сонця. Це особливо важливо при перебоях із електропостачанням, коли мешканці шукають інші способи забезпечити роботу побутових приладів.

Балкон в Одесі. Фото: Соцмережі

Ефективність системи залежить від кількості сонячного світла, розташування та потужності панелей, а також від наявності обладнання для накопичення енергії. При установці на балконі конструкцію важливо правильно підключити та дотриматися вимог безпеки.

На фотографії видно, що панелі закріпили вертикально на балконній огорожі. По одному знімку не можна визначити потужність системи та зрозуміти, які прилади вона зможе забезпечити електрикою. Але цей приклад показує: мешканці багатоповерхівок шукають альтернативних рішень на випадок відключень.

Сонячні панелі можуть допомогти зробити квартиру енергетично автономнішою, але не завжди здатні повністю замінити централізоване електропостачання. Все залежить від характеристик обладнання та потреб конкретної квартири.

Як повідомляв "Телеграф", гнучкі сонячні панелі можна встановити на фасаді та використовувати для зарядки станцій під час можливих відключень електрики. Так фасадні панелі можуть допомогти поповнити запас енергії, але власними силами не забезпечать електрикою всю квартиру. Ефективність рішення залежить і від того, наскільки складною та тривалою виявиться установка.