Царь-балкон против блэкаута: в Одессе удивили защитой от отключений света (фото)

Такое решение действительно может помочь пережить перебои с электроснабжением

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В Одессе к возможным отключениям света подготовились необычно: балкон многоэтажки закрыли солнечными панелями. На фасаде установили несколько тёмных модулей – они занимают почти всю площадь балкона.

Соответствующее фото было опубликовано в соцсетях. Такая система позволяет жильцам вырабатывать собственную электроэнергию и меньше зависеть от централизованного электроснабжения.

Панели вырабатывают электричество в светлое время суток. Если есть аккумуляторы, накопленную энергию можно использовать и после захода солнца. Это особенно важно при перебоях с электроснабжением, когда жители ищут другие способы обеспечить работу бытовых приборов.

Балкон в Одессе. Фото: Соцсети

Эффективность системы зависит от количества солнечного света, расположения и мощности панелей, а также от наличия оборудования для накопления энергии. При установке на балконе конструкцию важно правильно подключить и соблюсти требования безопасности.

На фотографии видно, что панели вертикально закрепили на балконном ограждении. По одному снимку нельзя определить мощность системы и понять, какие приборы она сможет обеспечить электричеством. Но этот пример показывает: жители многоэтажек ищут альтернативные решения на случай отключений.

Солнечные панели могут помочь сделать квартиру энергетически автономнее, но не всегда способны полностью заменить централизованное электроснабжение. Всё зависит от характеристик оборудования и потребностей конкретной квартиры.

Как сообщал "Телеграф", гибкие солнечные панели можно установить на фасаде и использовать для зарядки станций во время возможных отключений электричества. Так фасадные панели могут помочь пополнить запас энергии, но сами по себе не обеспечат электричеством всю квартиру. Эффективность решения зависит и от того, насколько сложной и длительной окажется установка.