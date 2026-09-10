Гнучкі панелі на фасаді: чи справді це врятує від відключень світла

Доцільність такого рішення потребує підрахунків

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Зазвичай встановлення сонячних панелей може бути непростим та довготривалим процесом. Проте зараз вже є технологічні рішення, завдяки яким їх можна встановити навіть у багатоквартирних будинках.

Про це розповідають в соціальній мережі Instagram. Зазначається, що це чудове рішення для міст.

Для багатоквартирних будинків є чудовий варіант. Гнучкі сонячні панелі, які монтуються на фасад і через них можна заряджати зарядні станції під час ймовірних відключень світла.

"Як бачимо, панелі дуже тонкі — 1,8 міліметра. Дуже легкі — 7,8 кілограма. Можна на люверсах присвердлитись до будь-якого фасаду. І отримувати власну генерацію електроенергії від сонця", — розповів автор відео.

За його словами, кожна панель по 520 Ват. Вартість — 200 доларів США за штуку.

Наскільки ефективні такі панелі?

За словами фахівців, ККД гнучких аморфних панелей коливається від 7 до 15% залежно від напівпровідника. Для порівняння: монокристалічні панелі дають у середньому 20–22%, полікристалічні — 15–18%. Тобто на тій самій площі даху жорстка монокристалічна панель видасть приблизно вдвічі більше енергії. Кращі монокристалічні гнучкі моделі — наприклад, з ККД близько 19% — дійсно існують, і деякі бренди досягають такого показника, орієнтуючись на довговічність та автономні застосування. Але їхня ціна за ват вища, ніж у жорстких аналогів. Термін служби — ще одна суттєва різниця. Зазвичай гнучкі батареї служать 10–15 років при дбайливій експлуатації. Важливо уникати механічних пошкоджень і перегинів. Жорсткі монокристалічні модулі від провідних виробників гарантують 25–30 років роботи з деградацією 0,4–0,7% на рік. До недоліків гнучких панелей також належить чутливість до перегріву — через відсутність повітряних прошарків і вентиляції при монтажу безпосередньо на поверхню температура зростає, що негативно впливає на термін придатності. При нагріванні панель втрачає до 0,3–0,5% потужності на кожен градус понад 25°C. Влітку в Україні поверхня металевого даху нагрівається до +60–70°C. Тож втрати ефективності можуть бути суттєвими.

Гнучкі сонячні панелі

Раніше "Телеграф" розповідав, що насправді врятує квартиру під час блекаутів: сонячні панелі чи зарядна станція.