Чекала на захист рік і отримала відмову: українка чесно розповіла про мінуси та плюси Швейцарії

Українка поділилася власним досвідом і назвала, кому ця країна підійде

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Українка, яка переїхала зі Швейцарії до Австрії, чесно розповіла про обмеження та переваги життя у країні, з якої поїхала. Важливо, що Швейцарія не надає захист українцям, які вже отримували його в іншій країні.

Авторка допису в Threads anastasiya_helmet розповіла, що вона отримала відмову в наданні статусу захисту (S). Причина – Швейцарія запровадила суворі правила й не надає захист українцям, які вже мали захист або візи в інших країнах (або не підпадають під їхні поточні критерії, зокрема щодо регіонів виїзду). Відмову можуть отримати й члени родини, якщо хтось із близьких мав захист або посвідку на проживання. Анастасії не допомогла і апеляція.

Кому можуть відмовити у Швейцарії

За словами авторки допису, серед вимог – не мати захисту чи візи в іншій країні, постійно проживати в Україні та походити з області, яку вважають небезпечною. До таких областей в Швейцарії зарахували всі, крім західних та північно-західних. Ще одне обмеження – Швейцарія більше не приймає військовозобов’язаних.

"Швейцарія не надає захист після інших країн. Ми прочекали рік, подавали апеляцію, але все одно отримали відмову. Переїхали в Австрію", – написала Анастасія.

Вона розповіла, що відмовляли й у випадках, коли захист або посвідку на проживання в іншій країні мав один із членів сім’ї. Авторка порадила бути готовими до такого рішення.

Чим Швейцарія сподобалася українці

Попри складнощі з оформленням, жінка позитивно відгукнулася про життя у Швейцарії. Вона назвала країну безпечною та гарною, а медицину – однією з найкращих у світі. За її словами, тим, хто живе на соціальну допомогу в нормальних умовах, там "більше на лайті".

Країна надає житло й виплати тим, кому не відмовили у захисті. Авторка радить розглянути цей варіант мамам із маленькими дітьми, пенсіонерам, дітям і дорослим з інвалідністю.

Біженці в Швейцарії живуть у притулках або соціальному житлі

Порівнюючи Швейцарію з Австрією, куди вона переїхала після відмови, українка зазначила, що в Австрії більше свободи, легша легалізація та менше незвичних правил. Там вона живе на самозабезпеченні.

Важливо знати, що Уряд Швейцарії продовжив дію тимчасового захисту (статус S) для українців до 4 березня 2028 року. Федеральна рада ухвалила це рішення, оскільки ситуація в Україні залишається нестабільною. Статус S дає право на легальне проживання, роботу, медичне страхування та соціальну допомогу без проходження стандартної процедури притулку.

Перелік областей України, повернення до яких в Швейцарії вважають "принципово допустимим":

Волинська

Рівненська

Львівська

Тернопільська

Закарпатська

Івано-Франківська

Чернівецька

Як повідомляв "Телеграф", українка поділилася досвідом життя в Італії. Перед переїздом вона радила зважити мінуси. Один з них – проблема з роботою.