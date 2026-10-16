"Сюда нужно ехать, но...": украинка рассказала о минусах переезда в Италию

Есть всего несколько доступных возможностей

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Украинцам, которые собираются переехать в Италию, стоит заранее подготовиться к возможным трудностям. Не нужно рассчитывать, что после приезда государство обеспечит всем необходимым.

Женщина, уже перебравшаяся в эту страну, рассказала о своем опыте и предупредила: без финансовой подушки обустроиться на новом месте будет непросто. Соответствующий пост был опубликован в Threads.

По ее словам, рассчитывать на помощь в Италии не стоит. Среди доступных возможностей она назвала временную защиту и бесплатное медицинское обслуживание. Однако, как утверждает украинка, сейчас оформить временную защиту может быть довольно сложно.

Еще одна проблема – поиск работы. Женщина подчеркнула: найти подходящую вакансию в Италии непросто, а для трудоустройства важно знать итальянский язык. Тем, кто только планирует переезд, она советует заранее оценить свои возможности и быть готовыми к тому, что какое-то время стабильного дохода может не быть.

Пост в Threads

"Сюда нужно ехать либо к родным, либо с определенным запасом средств", – отметила она.

Перед переездом, по мнению женщины, нужно подумать о жилье, документах и о том, на какие деньги придется жить первое время. Родственники, которые помогут обустроиться, или собственные накопления могут облегчить адаптацию в новой стране.

В конце украинка пожелала всем, кто вынужден искать убежище за границей, найти место, где они будут чувствовать себя в безопасности.

Важно: женщина делится личным опытом, и это не значит, что все украинцы в Италии сталкиваются с одинаковыми обстоятельствами. Условия получения временной защиты и доступность социальной помощи зависят от конкретной ситуации.

Как сообщал "Телеграф", правительство Швейцарии продлило временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. Однако это не значит, что статус S одобрят каждому заявителю: Швейцария не предоставляет защиту тем, кто уже получал её в другой стране. Отказали и украинцам, у которых защиту или вид на жительство в другой стране имел кто-то из членов семьи. Украинка, получившая отказ в Швейцарии, переехала в Австрию и отметила, что там легализоваться проще.