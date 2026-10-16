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"Сюда нужно ехать, но...": украинка рассказала о минусах переезда в Италию

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Италия привлекает украинцев возможностью начать жизнь заново, однако адаптация может оказаться непростой
Италия привлекает украинцев возможностью начать жизнь заново, однако адаптация может оказаться непростой. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Есть всего несколько доступных возможностей

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Украинцам, которые собираются переехать в Италию, стоит заранее подготовиться к возможным трудностям. Не нужно рассчитывать, что после приезда государство обеспечит всем необходимым.

Женщина, уже перебравшаяся в эту страну, рассказала о своем опыте и предупредила: без финансовой подушки обустроиться на новом месте будет непросто. Соответствующий пост был опубликован в Threads.

По ее словам, рассчитывать на помощь в Италии не стоит. Среди доступных возможностей она назвала временную защиту и бесплатное медицинское обслуживание. Однако, как утверждает украинка, сейчас оформить временную защиту может быть довольно сложно.

Еще одна проблема – поиск работы. Женщина подчеркнула: найти подходящую вакансию в Италии непросто, а для трудоустройства важно знать итальянский язык. Тем, кто только планирует переезд, она советует заранее оценить свои возможности и быть готовыми к тому, что какое-то время стабильного дохода может не быть.

Пост в Threads
Пост в Threads

"Сюда нужно ехать либо к родным, либо с определенным запасом средств", – отметила она.

Перед переездом, по мнению женщины, нужно подумать о жилье, документах и о том, на какие деньги придется жить первое время. Родственники, которые помогут обустроиться, или собственные накопления могут облегчить адаптацию в новой стране.

В конце украинка пожелала всем, кто вынужден искать убежище за границей, найти место, где они будут чувствовать себя в безопасности.

Важно: женщина делится личным опытом, и это не значит, что все украинцы в Италии сталкиваются с одинаковыми обстоятельствами. Условия получения временной защиты и доступность социальной помощи зависят от конкретной ситуации.

Как сообщал "Телеграф", правительство Швейцарии продлило временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. Однако это не значит, что статус S одобрят каждому заявителю: Швейцария не предоставляет защиту тем, кто уже получал её в другой стране. Отказали и украинцам, у которых защиту или вид на жительство в другой стране имел кто-то из членов семьи. Украинка, получившая отказ в Швейцарии, переехала в Австрию и отметила, что там легализоваться проще.

Теги:
#Италия #Украинка #Переезд #Threads