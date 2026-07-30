Європейці мріють переїхати саме сюди: яка країна є символом комфорту і красивого життя

Це місце дійсно схоже на рай

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Все більше європейців замислюються над переїздом до іншої країни. Цікаво, що найпривабливішим напрямком для нового життя виявилася Іспанія.

Про це свідчать результати міжнародного дослідження, про яке повідомляє lifestyle.bg.

Опитування охопило 2 тисячі жителів Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Майже половина респондентів зізналася, що допускає можливість жити за кордоном у майбутньому. Лише близько 10% опитаних категорично заявили, що ніколи не переїдуть до іншої держави.

Найбільшою несподіванкою стало те, що саме Іспанія виявилася найпопулярнішим вибором серед потенційних емігрантів. Для британців та італійців вона стала країною №1 для переїзду, а французи та німці назвали її серед своїх головних фаворитів.

Теплий клімат, розвинена інфраструктура, високий рівень життя та можливість працювати віддалено роблять країну особливо привабливою.

До того ж, вона неймовірно гарна

При цьому уподобання жителів різних країн дещо відрізняються. Французи найчастіше хотіли б переїхати до Канади, а Іспанія посіла для них друге місце. Німці, навпаки, віддають перевагу переїзду до сусідньої Австрії, хоча Іспанія та Швейцарія також входять до трійки найпопулярніших напрямків. Британці, окрім Іспанії, часто розглядають Австралію, Канаду та Нову Зеландію.

Дослідники зазначають, що головною причиною бажання змінити країну проживання стали економічні фактори: зростання вартості життя та прагнення знайти більш комфортні умови для роботи й побуту. Найбільше цей чинник вплинув на британців, французів і німців.

Експерти також звертають увагу на нову тенденцію серед молодших поколінь. Якщо раніше люди переїжджали назавжди, то тепер дедалі популярнішим стає більш гнучкий спосіб життя. Багато хто планує проводити кілька місяців у різних країнах, працюючи дистанційно та змінюючи місце проживання без довгострокових зобов'язань. Такий формат уже отримав назву "напівекспат".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно іноземці в Україні мають ті ж права, що й українці.