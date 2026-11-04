Легендарний тепловоз зняли з маршруту у Львові. Що з ним буде і чому він єдиний такий у світі

Чи повернеться він до Львова, ще невідомо

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На Львівській дитячій залізниці замінили тепловоз ТУ3-039 – єдиний у світі діючий тепловоз цього типу, який виготовили у далекому 1958 році. Локомотив відправили до Гайворона Кіровоградської області: там його планують капітально відремонтувати й повернути до експлуатації.

До Львова натомість прибув тепловоз ТУ7А-3108, розповів начальник Львівської дитячої залізниці Дмитро Венгер "Суспільному". За його словами, у Львові немає обладнання та запчастин, потрібних для капітального ремонту старого локомотива.

Транспортування локомотива ТУ3‑039. Фото: Facebook/Amirasha Abashidze

"Забрали його в Гайворон. Це філія приміських пасажирських перевезень. В них там є локомотивне депо, яке має приписний парк вузькоколійних тепловозів. Там найбільш реально провести його відновлення", – розповів Дмитро Венгер.

Тепловоз ТУ3-039. Фото: Facebook/Amirasha Abashidze

Чи повернуть тепловоз ТУ3-039 до Львова

Де тепловоз працюватиме після ремонту, вирішать згодом. Його можуть повернути на Львівську дитячу залізницю або залишити в експлуатації у Гайвороні.

У чому унікальність локомотива

ТУ3-039 – єдиний у світі тепловоз цього типу, який зберігся та досі працює. Його було побудовано у Чехословаччині. Чотирьохвісний магістральний вантажно-пасажирський тепловоз з електричною передачею для вузькоколійних залізниць із шириною колії 750 мм на Львівську дитячу залізницю у Стрийському парку потрапив у 1971 році. Його привезли з литовського міста Паневежис.

Понад 50 років працював на цій залізниці. Останніми роками тепловоз використовували переважно для святкових рейсів, або він перебував у резерві.

Під час відновлення залізничники хотіли б зберегти автентичний вигляд тепловоза. Та запчастини знайти складно, тому серед можливих варіантів ремонту – модернізація.

"Ми хотіли б його відновити, щоб він був автентичний, такий, як він є. Але дуже обмежена можливість придбати і знайти запчастини. Можливо, він буде модернізовуватись. Це питання зараз не розглядається, але те, що він буде відновлюватись і буде експлуатуватись, – однозначно", – зазначив начальник Львівської дитячої залізниці.

Раніше "Телеграф" розповідав про сумну долю українського гіганта, який випускав найсучасніші у світі тепловози. Завод розграбували і знищили.